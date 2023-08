(Alliance News) - Mercredi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert en territoire positif après la publication des données PMI de la France et de l'Allemagne et avant les données de la zone euro attendues prochainement.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 0,5 pour cent à 28 318,12, le Mid-Cap est en hausse de 0,1 pour cent à 41 329,82, le Small-Cap est dans le vert de 0,6 pour cent à 26 920,95, tandis que l'Italie Growth est dans le vert de manière fractionnée à 8 832,27.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,5 pour cent, le DAX de Francfort est en hausse de 0,6 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 0,4 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'indice PMI composite pour l'Allemagne a chuté à 44,7 en août contre 48,5 en juillet, bien en dessous des prévisions de 48,3, selon une estimation préliminaire publiée par S&P Global mercredi.

Ce chiffre indique la plus forte contraction de l'activité du secteur privé depuis l'épidémie de Covid-19 en mai 2020, alors que le déclin croissant de la production manufacturière s'accompagne d'une nouvelle contraction de l'activité dans le secteur des services.

En France, l'indice PMI composite a été estimé à 46,6 en août, atteignant son plus bas niveau depuis 32 mois en juillet et inférieur aux attentes du marché (47,5).

Ce dernier chiffre indique le troisième mois consécutif de contraction économique dans la deuxième économie de la zone euro, qui s'est produite à un rythme soutenu.

Sur la liste des valeurs sûres, ERG a pris la tête avec une hausse de 1,3 pour cent, suivie par BPER Banca, en hausse de 1,2 pour cent, et Nexi, en hausse de 1,1 pour cent.

Prysmian a cédé 0,1 %, le lendemain de l'annonce de sa sélection par le GRT Amprion, l'un des principaux gestionnaires de réseaux de transport d'électricité en Europe, en tant que soumissionnaire privilégié pour les deux systèmes de connexion au réseau offshore BalWin1 et BalWin2 et le projet de câble terrestre DC34. L'accord de soumission préférentielle prévoit l'obligation pour les parties de négocier de bonne foi sur les points des projets qui restent à définir, dans le but de conclure les contrats définitifs d'ici le 15 janvier 2024.

Seuls Unipol, qui se situe en bas de l'échelle, et Tenaris, qui ont perdu 0,8 %, et Tenaris, qui ont baissé de 0,5 %, ont enregistré de moins bonnes performances.

Terna a gagné 1,4 % après avoir rapporté mardi que la demande d'électricité en Italie a totalisé 30,1 milliards de kWh en juillet, en baisse de 3,3 % par rapport à la même période en 2022.

En juillet, 85,6 % de la demande d'électricité de l'Italie a été satisfaite par la production nationale et les 14,4 % restants par le solde de l'énergie échangée avec les pays étrangers. La production nationale nette s'est élevée à 25,9 milliards de kWh, soit une baisse de 2,7 % par rapport à juillet 2022.

Les énergies renouvelables ont produit un total de 11,6 milliards de kWh, couvrant 38,4 % de la demande d'électricité, contre 31,3 % en juillet de l'année dernière. La production des énergies renouvelables en juillet se répartit comme suit : 38,4 % pour l'hydroélectricité, 33,6 % pour le photovoltaïque, 12,4 % pour la biomasse, 11,7 % pour l'éolien et 3,9 % pour la géothermie.

Intesa Sanpaolo - en hausse de 0,7 % - pourrait envisager des acquisitions à plus petite échelle dans les régions européennes où elle opère et dans les pays clés autour du bassin méditerranéen pour renforcer certaines de ses activités principales, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Stellantis a augmenté de 0,1 % après que la société et Controlled Thermal Resources Holdings Inc. ont annoncé un investissement majeur de plus de 100 millions de dollars pour faire avancer le développement du projet Hell's Kitchen de CTR, le plus grand projet de lithium géothermique au monde.

Le projet produira jusqu'à 300 000 tonnes d'équivalent de carbonate de lithium par an. Le lithium produit à Hell's Kitchen permettra aux BEV de Stellantis de bénéficier des mesures d'incitation prévues par la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

Sur le front des rachats, Iveco a augmenté de 0,1% après avoir racheté 1,1 million d'euros de ses propres actions ; UniCredit a gagné 0,6% après des rachats de 78,1 millions d'euros ; et Inwit a augmenté de 1,0% après avoir racheté 3 millions d'euros de ses propres actions.

Sur les valeurs moyennes, Piaggio & Co - dans le vert de 0,7% - et Immsi - dans le vert de 0,8% sur les petites capitalisations - ont annoncé lundi qu'une réunion spéciale du conseil d'administration sera convoquée dans le cadre de la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration.

En effet, à la fin de la semaine dernière, les deux sociétés ont dû faire leurs adieux au président historique Roberto Colaninno, décédé à l'âge de 80 ans.

Brembo - en hausse de 0,2 % - a annoncé qu'elle avait acheté 342 000 de ses propres actions ordinaires pour une valeur totale d'environ 4,4 millions d'euros.

Parmi les sociétés faiblement capitalisées, KME Group n'est pas encore cotée. La société a annoncé lundi que sa filiale KME SE avait signé une lettre d'intention concernant l'activité de produits de spécialité dirigée par Cunova GmbH, dont KME SE avait vendu 55 % du capital social au fonds d'investissement allemand The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG en janvier 2022.

KME SE, Paragon et SDCL EDGE Acquisition Corporation, un véhicule d'acquisition dont les titres sont cotés au NYSE, où il a levé 200 millions de dollars, ont signé une lettre d'intention non contraignante concernant un éventuel regroupement d'entreprises entre Cunova et SDCL EDGE.

L'accord stipule qu'à l'issue de la fusion, une société holding britannique nouvellement créée sera cotée au NYSE ; Paragon recevra l'intégralité du produit de la vente en espèces ; et KME SE ne recevra pas d'argent mais convertira sa participation dans Cunova en actions nouvellement cotées, augmentant ainsi sa participation grâce à l'apport de ses activités aérospatiales.

SS Lazio augmente de 2,0 % après avoir conclu un certain nombre de transactions sur le marché qui ont éclipsé la perte subie lors de la première journée de championnat à domicile face à Lecce.

Bioera a chuté de 2,0 % après avoir annoncé que, à la demande de Golden Eagle Capital Advisors, cinq obligations convertibles ont été converties dans le cadre de la première tranche de l'obligation convertible assortie d'un bon de souscription d'actions souscrite par l'investisseur. La première tranche du POC était composée de 50 obligations convertibles, d'une valeur totale de 500 000 euros, et, suite à la conversion, il reste deux obligations à convertir au sein de la première tranche.

Parmi les PME, Circle n'est pas encore cotée. Lundi, la société a annoncé qu'elle avait signé un contrat avec un autre port important de la Méditerranée orientale. La valeur de la commande s'élève à environ 135 000 euros et la durée de la mission est de neuf mois.

Innovatec a gagné 0,3 % malgré le fait que Modefinance, une agence de notation italienne enregistrée auprès de l'ESMA, ait confirmé sa note de crédit public "B1+". "Cette note - équivalente, sur la base de la cartographie actuelle, à la note 'BBB+' des principales agences de notation internationales - représente un score plus élevé que le minimum requis pour considérer les émissions de la société comme des investissements de qualité", a expliqué la société dans une note.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,5 pour cent à 32 010,26, le Hang Seng était dans le vert de 0,1 pour cent à 17 808,86, tandis que le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge de 1,3 pour cent à 3 078,40.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,5 % à 34 288,83, le S&P a terminé dans le rouge de 0,3 % à 4 387,55, tandis que le Nasdaq a gagné 0,1 % à 13 505,87.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0869 USD contre 1,0851 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2749 USD contre 1,2737 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 83,72 dollars contre 84,02 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 1 931,95 USD l'once contre 1 897,87 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1030 CEST viennent les données PMI des services, composites et manufacturiers du Royaume-Uni.

À 1300 CEST, c'est le tour du rapport sur les prêts hypothécaires américains, tandis qu'à 1400 CEST, il y aura les données sur les permis de construire. À 1630 CEST, les stocks de Cushing et le rapport de l'EIA.

À 1900 CEST, une vente aux enchères d'obligations à 20 ans est prévue.

Aucune annonce particulière n'est attendue de la part des entreprises.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

