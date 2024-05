(Alliance News) - Jeudi, les principales bourses européennes ont clôturé en territoire positif mais sans élan, à l'exception du London Stock Exchange, au lendemain de l'annonce par Rishi Sunak d'élections plus tôt que prévu et désormais programmées pour le 4 juillet, alors que la campagne électorale de six semaines est déjà en cours.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé sur le seuil de parité à 34 467,67, le Mid-Cap a cédé 0,1 % à 47 669,54, le Small-Cap a laissé 0,3 % à 29 008,12 et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,3 % à 8 237,72.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé dans le rouge (0,4 %), le DAX 40 de Francfort était légèrement dans le vert et le CAC 40 de Paris a gagné 0,1 %.

Dans les nouvelles macroéconomiques, la confiance des consommateurs dans la zone euro a augmenté de 0,4 point en mai par rapport au mois précédent pour atteindre moins 14,3, presque en ligne avec les attentes de moins 14,2, selon une estimation préliminaire de la Commission européenne publiée jeudi.

Le sentiment s'est amélioré par rapport à février pour atteindre son plus haut niveau depuis février 2022, en partie en raison des attentes de réductions des taux à court terme par la BCE.

Sur le Mib, Prysmian est en tête, en hausse de 3,3 %. FinecoBank s'est également bien comportée, en hausse de 1,7 %, et Moncler, en hausse de 0,9 %.

Eni a augmenté de 0,3 % après avoir annoncé jeudi que la première tranche d'un nouveau programme de rachat d'actions sera lancée dans quelques jours.

En détail, la première tranche concernera un maximum de 6,4 millions d'actions et une dépense maximale de 150 millions d'euros.

Le plan avait été annoncé en même temps que le rapport trimestriel et s'élèvera à un total de 1,6 milliard d'euros et pourra être augmenté, en fonction de l'évolution de la situation, jusqu'à 3,5 milliards d'euros.

Saipem - dans le rouge de 0,8 pour cent - a déclaré mercredi soir que sa filiale Saipem Finance International avait achevé avec succès le placement d'une nouvelle émission d'obligations non convertibles et non subordonnées à taux fixe d'un montant de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2030.

Les obligations paient un coupon annuel de 4,875 % et ont un prix de rachat de 100 %. La date d'émission est prévue pour le 30 mai 2024.

Parmi les valeurs baissières, on trouve le segment de l'énergie, avec Snam qui fait la plus mauvaise affaire et perd 2,8 %, précédé par Italgas, Terna, Hera et A2A, tous en baisse de 2,2 % à 1,3 %.

Dans le segment des cadets, Maire Tecnimont a grimpé de 2,8% après avoir annoncé jeudi qu'un consortium composé de sa filiale Tecnimont - Integrated E&C Solutions et de Baker Hughes s'était vu attribuer par Sonatrach un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la construction de trois stations de compression, ainsi que pour l'amélioration du système de collecte de gaz, dans le champ gazier de Hassi R'mel, situé à 550 kilomètres au sud d'Alger.

La valeur totale du contrat est d'environ 2,3 milliards de dollars, dont la part de Tecnimont est de 1,7 milliard de dollars.

Webuild - en déficit de 9,9% - a annoncé jeudi que sa filiale CSC Costruzioni avait obtenu un contrat d'une valeur totale de plus de 302 millions d'euros pour la nouvelle usine industrielle ferroviaire au Tessin, avec une participation de 67% d'environ 202 millions d'euros.

Les travaux, confiés par les Chemins de fer fédéraux suisses au Consorzio Officine Ticinesi OFT dirigé par CSC Costruzioni, consisteront à réaliser les travaux préparatoires, tels que l'installation du site et l'excavation, puis la construction du bâtiment principal, des bâtiments techniques annexes et des travaux pour les espaces extérieurs.

Le début des travaux est prévu pour le début du mois de juillet 2024 et leur achèvement pour la fin de l'année 2027, date à laquelle le nouvel établissement industriel ferroviaire sera mis en service.

Le conseil d'administration de MFE-MediaForEurope - les actions A dans le rouge de 0,1 pour cent et les actions B dans le vert de 0,2 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé les informations financières périodiques pour le premier trimestre 2024. Le bénéfice net consolidé s'est élevé à 16,8 millions d'euros, contre 10,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net consolidé s'élève à 699,8 millions d'euros, contre 646,6 millions d'euros au premier trimestre 2023, soit une croissance de 8,2%.

"Suite aux résultats positifs des premiers mois de l'année, MFE confirme toutes les 'guidance' sur les objectifs de fin d'année précédemment données", lit-on dans la note de l'entreprise.

Sesa - dans le vert de 1,3% - a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant par le biais de sa filiale Base Digitale Group, qui opère dans le secteur des services aux entreprises, pour acquérir 75% du capital d'ATS Advanced Technology Solutions Spa, "renforçant ainsi son expertise dans le développement de plates-formes numériques et de conseils informatiques pour le segment des services financiers", indique le communiqué de presse de la société.

Parmi les petites capitalisations, KME Group a perdu 0,1% après avoir annoncé mercredi que son conseil d'administration avait nommé Diva Moriani au poste de président du conseil et Vincenzo Manes au poste de vice-président.

Banca Sistema - dans le rouge de 0,8% - a annoncé lundi qu'elle avait approuvé son plan stratégique triennal jusqu'en 2026. Parmi les objectifs, une marge d'intermédiation CAGR 23-26 devrait augmenter de 12,9%. En ce qui concerne les ratios coûts/revenus, on estime que les 61 % en 2023 passeront à 57 % en 2026.

Le bénéfice net selon le TCAC 23-26 devrait augmenter de 27 %, avec un Rote de 15 % en 2026 et des dividendes cumulés 2024-2026 de 18 millions d'EUR.

En ce qui concerne les réserves de capital, le ratio CET1 et le ratio de capital total devraient se situer entre 14,8 % et 15,8 % et entre 18,0 % et 19,0 % respectivement.

Parmi les PME, Equita SIM a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'acquisition de la participation minoritaire dans Equita K Finance et changé son nom en Equita Mid Cap Advisory.

La SIM est ainsi passée à 100% d'Equita Mid Cap Advisory et exercera son pouvoir d'augmentation de capital, en réservant aux cédants des 30% restants d'Equita Mid Cap Advisory l'ensemble des 991 734 actions d'Equita Group, qui sont dans le rouge de 0,8%.

Le capital d'Equita Group s'élève ainsi à 11,9 millions d'euros, divisé en 52,4 millions d'actions, dont 2,7 millions d'actions d'autocontrôle.

Bertolotti - qui n'a pas été affecté par les transactions - a déclaré avoir terminé l'année 2023 avec une augmentation de 37% de la valeur de la production en glissement annuel, à 38,3 millions d'euros contre 27,9 millions d'euros un an plus tôt.

72% de la valeur de production est attribuable à la ligne d'activité Industries ; 27% à la ligne d'activité Ferroviaire et le 1% restant à Automation et Robotique, qui a été récemment créé et dont la société attend une contribution prospective significative à la fois en termes d'innovation technologique et de développement du marché pour les lignes horizontales.

Le chiffre d'affaires est passé de 27,1 millions d'euros à 29,5 millions d'euros, soit une croissance annuelle de 9 %. Le carnet de commandes au 31 décembre 2023 s'élève à 67,3 millions d'euros, en forte hausse par rapport au 31 décembre 2022.

Talea Group a grimpé de 7,4 % après avoir rapporté jeudi que sa marque commerciale Farmaè était classée quatrième parmi les sites de commerce électronique généralistes en Italie, derrière des géants comme Esselunga, Unieuro et La Feltrinelli, et première dans le secteur de la santé et du bien-être, ainsi que 13e parmi les principaux sites de commerce électronique dans le monde.

À New York, le Dow Jones était en baisse de 0,8 %, le Nasdaq était en hausse de 0,7 % et le S&P 500 gagnait 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0826 USD contre 1,0776 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre vaut 1,2713 USD contre 1,2514 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 81,78 USD le baril contre 84,33 USD le baril mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 344,25 USD l'once contre 2 312,69 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi s'ouvre à 0130 CEST avec l'inflation au Japon et se poursuit au Royaume-Uni à 0800 CEST avec les données des ventes au détail, tandis que les données du PIB sont publiées à la même heure en Allemagne.

Une demi-heure plus tard, la Suisse publie les niveaux d'emploi, tandis qu'à 8 h 45 CEST, la France publie l'enquête sur la situation économique.

À 1200 CEST, la réunion de l'Eurogroupe est prévue.

Dans l'après-midi, outre-Atlantique, les États-Unis publieront des données sur les biens durables.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de IIG, Landi Renzo et Mevim sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

