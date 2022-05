KMT-Hansa Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2022

KMT-Hansa Corp. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,038336 million de dollars US, contre 0,047781 million de dollars US l'année précédente. Pour les neuf mois, la perte nette s'est élevée à 0,115932 million de dollars, contre 0,22371 million de dollars un an plus tôt.