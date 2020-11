KNAUS TABBERT : Kepler Cheuvreux neutre sur le dossier

Données financières EUR USD CA Résultat net Dette nette PER Rendement Capitalisation 628 M 732 M - VE / CA -1 VE / CA 0 Nbr Employés - Flottant 74,9% Graphique KNAUS TABBERT AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KNAUS TABBERT AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Willem Paulus de Pundert Member-Supervisory Board Klaas Meertens Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) KNAUS TABBERT AG 0.00% 732 POLARIS INC. -10.66% 5 606 BRUNSWICK CORPORATION 6.22% 5 043 BRP INC. 21.64% 4 754 THOR INDUSTRIES, INC. 13.85% 4 669 YETI HOLDINGS, INC. 42.27% 4 305