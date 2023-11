JANDELSBRUNN (dpa-AFX) - Le constructeur de camping-cars Knaus Tabbert a vendu plus de véhicules et gagné nettement plus au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un bon quart par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 319 millions d'euros, a annoncé mercredi l'entreprise de Jandelsbrunn. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) a plus que triplé pour atteindre près de 19 millions.

L'entreprise n'a pas fourni de données séparées sur le bénéfice après impôts pour le troisième trimestre, mais pour les neuf premiers mois, il s'est élevé à environ 45 millions, soit plusieurs fois plus que pour la même période de l'année précédente. "Avec le résultat des neuf premiers mois, nous avons déjà dépassé le résultat annuel de 2022. Cela illustre la plus-value que nous avons déjà pu réaliser cette année", a déclaré la directrice financière Carolin Schürmann.

L'entreprise est également confiante pour l'année à venir, compte tenu d'une demande qu'elle estime forte et d'un carnet de commandes bien rempli. L'action cotée à la bourse depuis septembre 2020 a gagné jusqu'à cinq pour cent dans les premiers échanges, mais n'a pas pu maintenir la hausse du cours.

En dernier lieu, l'action s'est appréciée d'environ deux pour cent pour atteindre 44 euros. L'entreprise vaut ainsi près de 460 millions de dollars. Les principaux actionnaires sont les deux sociétés d'investissement H.T.P. Investments et Catalina Capital Partners, qui détiennent respectivement 41 pour cent et 25 pour cent.

Le cours est actuellement inférieur d'environ un quart au prix d'émission de 58 euros. Au cours des premiers mois suivant les débuts de Borsen, le cours avait grimpé jusqu'à plus de 70 euros, avant de chuter à 23 euros l'été dernier. L'action a toutefois pu se remettre nettement de ce revers./ruc/DP/zb