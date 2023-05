Les hauts lieux du camping-car au nord et au sud

FLENSBURG (dpa-AFX) - Les hauts lieux du camping-car en Allemagne se situent largement au nord et au sud. C'est là que l'on trouve les plus fortes densités de véhicules de vacances par habitant, selon une analyse des chiffres de l'Office fédéral de l'automobile par l'agence de presse allemande. La valeur la plus élevée est obtenue dans le district d'immatriculation de Schleswig-Flensburg. Au 1er janvier, on y comptait 25,3 camping-cars pour 1000 habitants.

Suivent le Nordfriesland et la ville bavaroise de Garmisch-Partenkirchen avec 23,8 chacun, Weilheim-Schongau au sud-ouest de Munich avec 23,5 et Plon au sud-est de Kiel avec 23,3 camping-cars pour 1000 habitants. Les quatre districts d'immatriculation suivants - Rendsburg-Eckenforde, Landsberg am Lech, Oberallgäu et Ostholstein - sont également situés dans le Schleswig-Holstein ou en Bavière. Le numéro dix, Lüchow-Dannenberg avec 19,1 camping-cars par habitant en Basse-Saxe.

La moyenne nationale est de 10,1 camping-cars pour 1000 habitants. Les valeurs les plus basses se trouvent à Offenbach am Main et Halle an der Saale avec 3,4 chacune, devant Francfort-sur-le-Main avec 3,5 et Francfort-sur-l'Oder avec 3,7.

Dans l'ensemble, on constate une disparité entre les villes et les campagnes. Alors qu'en haut du classement, il n'y a pas de ville ou de district urbain, en bas, ils sont pratiquement entre eux.

Le nombre de camping-cars en Allemagne a fortement augmenté pendant la crise de Corona. En l'espace de trois ans - depuis le 1er janvier 2020 - on constate une augmentation de 42 pour cent pour atteindre 838 255 au début de l'année. Le Schleswig-Flensburg était déjà en tête de liste pour la densité de camping-cars /ruc/DP/mis.