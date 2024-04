Knight Club Capital Asset Management Public Company Limited est une société de gestion d'actifs non performants basée en Thaïlande. La société est engagée dans la gestion d'actifs non performants à partir de l'achat ou du transfert d'actifs non performants (NPLs à recevoir) de banques commerciales ou d'autres sociétés de gestion d'actifs ou d'une personne morale en vertu de la loi sur les sociétés de gestion d'actifs. Les types d'actifs non performants gérés par la société comprennent les prêts aux entreprises et les prêts au logement. La société gère également un actif non performant composé de propriétés saisies à des fins de développement, de rénovation et de vente.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds