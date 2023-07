Knight-Swift Transportation Holdings Inc. est une société de transport de marchandises diversifiée qui fournit des services de transport de lots complets, de lots partiels, de transport intermodal et d'autres services complémentaires. Elle opère dans quatre secteurs : Le transport de lots complets, le transport de lots brisés, la logistique et l'intermodalité. Le secteur du transport de lots complets comprend le transport irrégulier et dédié, réfrigéré, accéléré, à plat et transfrontalier de divers produits, marchandises et matériaux pour sa clientèle diversifiée, avec 13 600 tracteurs irréguliers et 4 600 tracteurs dédiés. Le segment LTL exploite environ 10 400 tracteurs et 23 400 remorques et fournit une couverture nationale à ses clients en utilisant des transporteurs partenaires pour les zones situées en dehors de son réseau direct. Les secteurs de la logistique et de l'intermodalité offrent une multitude de solutions d'expédition, y compris des sources supplémentaires de capacité de chargement et des modes de transport alternatifs, en utilisant son réseau de fournisseurs de capacité tiers.

Secteur Frêt au sol et logistique