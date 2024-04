Knight-Swift Transportation Holdings Inc. est une société de transport de marchandises diversifiée. La société fournit des services de transport de lots complets, de lots partiels, d'intermodalité et de logistique. Ses secteurs d'activité sont le transport de lots complets, le transport de lots brisés, la logistique et l'intermodalité. Le secteur du transport de lots complets se compose d'itinéraires irréguliers et dédiés, de services réfrigérés, de services accélérés, de services à plat et de services transfrontaliers. Le secteur du transport de lots brisés fournit à ses clients des services de transport régionaux de lots brisés par l'intermédiaire d'un réseau d'environ 120 centres de service dans la zone géographique de la société. Le secteur de la logistique comprend des services de courtage et d'autres services de gestion de fret faisant appel à des fournisseurs de transport tiers et à leur équipement. Le secteur intermodal offre des services de transport, qui comprennent l'organisation du mouvement des marchandises des clients par le biais de services ferroviaires intermodaux tiers sur l'équipement de traction de la société, tels que les conteneurs et les remorques sur des wagons plats.

Secteur Frêt au sol et logistique