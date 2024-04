Les actions des entreprises américaines de transport routier ont chuté mercredi, après les résultats trimestriels décevants de JB Hunt Transport Services et Knight-Swift Transportation Holdings, qui ont indiqué que la reprise de l'industrie du fret serait plus longue à venir.

Les entreprises de transport de marchandises ont été confrontées à une réduction des volumes de transport en raison d'un déplacement des dépenses de consommation des biens vers les services, combiné à des retards d'expédition à l'échelle mondiale.

Dans ce que les analystes de TD Cowen ont qualifié de "début inquiétant pour les bénéfices du transport", JB Hunt n'a pas atteint les estimations du premier trimestre mardi, car il a dû faire face à une faible demande de services intermodaux, son segment le plus important.

Knight-Swift a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour les premier et deuxième trimestres plus tôt dans la journée de mercredi, en raison d'une offre excédentaire de capacités dans le secteur du transport routier, de perturbations dues au temps glacial de janvier et d'une pression accrue sur les taux de fret, les expéditeurs essayant de faire baisser les prix encore davantage.

"Même en cas d'inflexion de la demande ou de l'offre dans les mois à venir, la faiblesse persistante (...) pourrait faire reculer le chiffre d'affaires et les marges de JB Hunt pendant une bonne partie du reste de l'année", a déclaré Jonathan Chappell, analyste chez Evercore.

Le rapport de Knight-Swift est "pire que le pire des cas", a déclaré M. Chappell, ajoutant que les deux rapports confirment "la plus grande pression à la fin de la récession du fret ... et réinitialisent la rampe de lancement pour une éventuelle reprise cyclique nettement plus faible".

Au moins 11 courtiers ont réduit les objectifs de prix de JB Hunt.

Les actions de JB Hunt et Knight-Swift ont clôturé en baisse de 8,1 % et 4,3 %, respectivement, tandis que les sociétés de transport comparables telles que Werner et ArcBest ont clôturé en baisse de 2 % et 6,2 %.

"Il ne semble pas y avoir de catalyseur susceptible d'entraîner un changement significatif dans l'environnement des volumes et/ou des prix", a déclaré Justin Long, analyste chez Stephens.

Selon Jason Seidl, analyste chez TD Cowen, "les espoirs d'une reprise (au second semestre) sont de plus en plus remis en question compte tenu de la situation actuelle". (Reportage d'Abhinav Parmar, Deborah Sophia et Aatreyee Dasgupta à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)