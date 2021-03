Thérapeutique Knight annonce le lancement commercial canadien de IBSRELA(MC) — un nouveau traitement innovant du syndrome de côlon irritable avec constipation 02/03/2021 | 01:04 Envoyer par e-mail :

MONTRÉAL, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU), a annoncé aujourd'hui la mise en marché au Canada de IBSRELA (tenapanor), thérapie de pointe pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C) chez les adultes. Knight détient le droit exclusif de commercialisation de IBSRELA selon les modalités d'une entente de licence conclue avec Ardelyx, Inc. (NASDAQ : ARDX) en mars 2018, une entente de licence qui octroie également à Knight l'exclusivité des droits de commercialisation de tenapanor pour l'hyperphosphatémie au Canada. IBSRELA a été approuvé par Santé Canada en date du 15 avril 2020 et est désormais couvert par la majorité des compagnies d'assurance privées au Canada.

IBSRELA est une petite molécule à faible absorption qui agit localement dans le tractus gastro-intestinal (GI) grâce à un mécanisme d’action novateur axé sur la réduction d’absorption de sodium du petit intestin et du colon, avec pour effet une augmentation des selles et une diminution des douleurs abdominales parmi les patients atteints de SCI-C. Le 12 septembre 2019, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé IBSRELA pour le traitement du SCI-C chez les adultes. Lors du développement clinique de IBSRELA, la diarrhée a constitué l’effet indésirable le plus fréquemment signalé par les patients, se manifestant le plus souvent au cours de la première semaine de traitement « En dépit des solutions thérapeutiques existantes, nombre de patients atteints du syndrome du côlon irritable à prédominance de constipation se déclarent insatisfaits des traitements actuels. De nouvelles méthodes thérapeutiques sont donc requises pour traiter cette maladie difficile », selon le Dr Louis Liu, chef du département de gastro-entérologie et d’hépatologie du Sinai Health/University Health Network de Toronto. « C’est avec fierté que nous offrons un traitement efficace et bien toléré, reposant sur un nouveau mécanisme d’action, aux adultes canadiens souffrant du SCI-C », a déclaré Jody Engel, directrice nationale pour le Canada à Thérapeutique Knight. À propos de IBSRELA IBSRELA (tenapanor) est un inhibiteur à action locale du transporteur sodium/hydrogène 3 (NHE3), un antiporteur exprimé sur la surface apicale de l’intestin grêle et du côlon principalement responsable de l’absorption du sodium alimentaire. En inhibant le NHE3 sur la surface apicale des entérocytes, IBSRELA diminue l’absorption du sodium de l’intestin grêle et du côlon, ce qui induit un accroissement de la sécrétion d’eau dans la lumière intestinale, accélérant le temps de transit intestinal et donnant aux selles une consistance plus molle. Il a également été démontré que IBSRELA réduit la douleur abdominale en diminuant l’hypersensibilité viscérale ainsi que la perméabilité intestinale dans les modèles animaux. Dans un modèle d’hypersensibilité colique chez le rat, IBSRELA a diminué l’hyperalgésie viscérale et a normalisé l’excitabilité neuronale sensorielle colique. À propos du tenapanor

Le tenapanor est également en cours d’évaluation relative au traitement de l’hyperphosphatémie parmi les patients adultes atteints de maladie rénale chronique sous dialyse. Le mécanisme d’action unique du tenapanor bloque l’absorption du phosphore par voie paracellulaire, principale voie d’absorption du phosphate. Ardelyx a soumis une PDN à la FDA aux États-Unis en septembre 2020, dont la date de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) est le 29 avril 2021. Knight détient le droit exclusif de commercialisation du ténapanor au Canada pour cette indication. À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com. Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. pour l’année terminée le 31 décembre 2019 dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige. Divulgation d’information :

Le Dr Louis Liu a été honoré par Thérapeutique Knight inc. à titre de médecin consultant pour sa participation au conseil consultatif médical. INFORMATION AUX INVESTISSEURS : Personnes-ressources : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de l'exploitation Chef des finances Tél. : 514.484.4483 poste 122 Tél. : 514.484.4483 poste 115 Téléc. : 514.481.4116 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : info@knighttx.com

