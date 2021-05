Thérapeutique Knight annonce un changement à la direction

- Poursuivre le succès -



MONTRÉAL, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), est heureux d’annoncer que Samira Sakhia assumera les fonctions de présidente et de chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. à compter du 1er septembre 2021. Mme Sakhia exerce actuellement le rôle de présidente et chef de l’exploitation de Knight.

Jonathan Ross Goodman assumera le rôle de président exécutif du conseil d’administration et contribuera à guider la stratégie de Knight en sa qualité de président exécutif du conseil d'administration et en apportant tout le fruit de ses 27 années d'expérience, de leadership et de direction. En détenant 17,2 % des parts, Jonathan demeurera le principal actionnaire de Knight.

Toujours à compter du 1er septembre 2021, James Gale deviendra administrateur principal. Jim a présidé le conseil d'administration de Knight depuis sa fondation le 28 février 2014.

« J'ai travaillé avec Samira pendant 18 ans et j'ai eu le privilège de la voir évoluer en une dirigeante aguerrie et chevronnée. Knight, c’est l’entreprise que j’ai fondée, et à ce titre, je ne confierais sa gestion qu'aux meilleurs et aux plus brillants. En tant que président exécutif et principal actionnaire de Knight, je resterai engagé et axé sur les domaines non opérationnels dans lesquels je peux offrir le plus de valeur ajoutée », a déclaré Jonathan Ross Goodman.

« Collaborer et apprendre aux côtés de Jonathan au cours des vingt dernières années a été un privilège, a déclaré Samira Sakhia. Je suis honorée, en toute humilité, d'assumer le rôle de chef de la direction de Knight et de diriger une équipe de cadres exceptionnellement talentueuse et dévouée, et un personnel d'excellence à travers le Canada et l'Amérique latine. Lors des 18 derniers mois, nous avons concrétisé une acquisition transformatrice et nous restons focalisés sur l'exécution de notre stratégie de développement de notre empreinte panaméricaine (hors ÉU). Nous poursuivons notre mission d'acquisition de licences de produits novateurs de phase avancée, d'acquisition de produits sous-évalués par les grandes sociétés pharmaceutiques et de développement de produits génériques de marque qui améliorent la vie des patients au Canada et en Amérique latine ».

« Je suis devenu actionnaire de Paladin en 2001, essentiellement grâce au travail que Jonathan y accomplissait. Jonathan a dirigé deux grandes entités, et désormais, Samira bénéficiera de sa riche expérience pour amener Knight à se hisser au rang de première société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU). J'ai énormément apprécié ce parcours de 20 ans où j'ai aidé les gens tout en créant de la valeur pour les actionnaires. Je suis ravi de continuer à appuyer Knight en qualité d'administrateur principal », a déclaré James Gale, président du conseil d'administration de Knight et associé principal de Signet Healthcare Partner.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

