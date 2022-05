Thérapeutique Knight et Helsinn Healthcare S.A. concluent une entente exclusive de licence, de distribution et d'approvisionnement pour Akynzeo® et Aloxi®

MONTRÉAL et LUGANO, Suisse, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et Helsinn Healthcare S.A. (« Helsinn »), société biopharmaceutique internationale entièrement intégrée, disposant d’un portefeuille diversifié d’actifs novateurs en oncologie et de solides réalisations commerciales, a annoncé aujourd’hui que Knight, par le biais de l’une de ses filiales en propriété exclusive, et Helsinn ont conclu une entente exclusive de licence, d’approvisionnement et de distribution pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada (les « produits »). Selon IQVIA, les ventes d’AKYNZEO® au Canada et au Brésil ont représenté approximativement 7 millions $ en 2021.



Selon les modalités de l’entente, Knight détiendra le droit exclusif de distribution, de promotion, de commercialisation et de vente des produits dans les territoires sous licence. Knight lancera ses activités commerciales au terme d’une période de transition avec les titulaires de licence actuels d’Helsinn.

« Nous sommes enthousiastes de conclure cette entente avec Helsinn pour AKYNZEO® au Canada, au Brésil et dans d’autres pays désignés d’Amérique latine, et ALOXI® au Canada, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. Ces produits bénéficient d’une excellente synergie avec notre portefeuille d’oncologie et notre empreinte commerciale, et nous nous réjouissons d’élargir l’accès à ces thérapies sur nos marchés cibles ». AKYNZEO® et ALOXI® représentent des antiémétiques de premier plan, recommandés par les lignes directrices1,2,3, qui contribuent à la prévention de l’un des effets secondaires les plus répandus de la chimiothérapie. »

AKYNZEO® et ALOXI® représentent un élément clé du dispositif commercial de Helsinn de produits de soutien pour le traitement du cancer, a déclaré Giorgio Calderari, chef de la direction de Helsinn. Knight jouit d’une empreinte unique avec de solides aptitudes au Canada et en Amérique latine, et nous avons hâte de collaborer avec cette société qui œuvre pour assurer aux patients de ces zones géographiques un accès à ces médicaments majeurs. »

Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos de Akynzeo®

AKYNZEO® est la toute première et la seule association fixe d’antagonistes des récepteurs 5-HT 3 et NK1 autorisée pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés causés par la chimiothérapie. Il est démontré qu’une dose unitaire d’AKYNZEO® administrée en association avec la dexaméthasone peut prévenir les nausées et les vomissements consécutifs à la chimiothérapie jusqu’à 5 jours. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT 3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes.

À propos de Aloxi®

ALOXI® est un antagoniste des récepteurs 5-HT 3 de seconde génération doté d’une haute affinité de liaison aux récepteurs et d’une durée d’action pouvant atteindre 5 jours après l’administration de la chimiothérapie 4,5. ALOXI® en solution injectable est autorisé et commercialisé au Canada dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante et hautement émétisante, notamment le cisplatine à forte dose chez l’adulte. Au Canada, le médicament est également indiqué pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 17 ans dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément et hautement émétisante. ALOXI® par voie orale est autorisé au Canada pour l’utilisation chez les adultes dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante.

Références

1 Roila F. et al. Ann Oncol. 2016 Sep ; 27(suppl 5) : v119-v133. MASCC/ESMO Antiemetic Guideline 2016 V.1.4 dernière mise à jour en juillet 2019. Disponible à : http://www.mascc.org/;

2 Hesketh J. et al. J Clin Oncol. 2020 Aug 20;38(24):2782-2797. doi: 10.1200/JCO.20.01296. Epub 2020 Jul 13;

3 NCCN: National Comprehensive Cancer Network; NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology; Version 2.2022. Disponible à : www.nccn.org

4 Rojas C, Slusher BS. Eur J Pharmacol 2012;684(1-3):1-7; 6;

5 Navari RM and Aapro M. N Engl J Med 2016;374:1356-67.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

À propos de Helsinn

Helsinn est une société biopharmaceutique internationale entièrement intégrée, établie à Lugano, en Suisse. Elle est axée sur l’amélioration de la vie des patients souffrant de cancer dans le monde entier, et occupe une position de premier rang dans le domaine des soins de soutien aux personnes atteintes de cancer et détient un portefeuille novateur de produits thérapeutiques contre le cancer.

Helsinn est une société familiale de troisième génération qui, depuis 1976, se consacre à l’amélioration de la vie des patients, animée par des valeurs fondamentales de respect, d’intégrité et de qualité. Elle gère un modèle commercial de licence unique doté de capacités intégrées de développement et de production de médicaments. Helsinn exerce une présence commerciale dans 190 pays, soit directement, avec des filiales d’exploitation aux États-Unis et en Chine, soit par le biais de son réseau de partenaires de confiance de longue date. Helsinn bénéficie en outre d’une chaîne d’approvisionnement et de développement de produits entièrement intégrée grâce à sa filiale en Irlande, Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Helsinn assume un rôle actif et essentiel dans la promotion de la transformation sociale au bénéfice de la population et de l’environnement. La responsabilité sociale de la société est au cœur de toutes nos actions, renforcées par un engagement en faveur de la croissance durable dans le cadre du plan stratégique de la société.

Pour plus d’information, visitez www.helsinn.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

INFORMATION :

Personne-ressource de Helsinn pour les médias :

Paola Bonvicini

Chef de groupe des communications

Lugano, Suisse

Tél. : +41 (0) 91 985 21 21

Courriel : Info-hhc@helsinn.com

Pour plus d’information, visitez www.helsinn.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Personnes-ressources de Thérapeutique Knight inc. pour les investisseurs :