Thérapeutique Knight publie ses résultats du quatrième trimestre et de fin d'année 2021 et ses perspectives financières pour 2022

MONTRÉAL, 24 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors ÉU) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021 et de fin d’année 2021. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants de 2021

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 243 478 $, une hausse de 43 959 $ ou 22 % sur l’année précédente.

La marge brute s’élève à 115 412 $ ou 47 % comparativement à 81 690 $ ou 41 % sur l’année précédente.

Le BAIIA 1 ajusté est de 38 005 $, une hausse de 21 168 $ ou 126 % sur l’année précédente.

ajusté est de 38 005 $, une hausse de 21 168 $ ou 126 % sur l’année précédente. Le gain net sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’élève à 18 944 $.

Le résultat net s’élève à 15 675 $, comparativement au résultat net de 31 760 $ dans l’année précédente.

L’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 44 618 $, comparativement à la sortie de trésorerie liée aux activités d’exploitation de 12 205 $ sur l’année précédente.

Évolution de la Société

Acquisition de 12 321 864 actions ordinaires au coût unitaire moyen de 5,23 $ dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») pour une contrepartie liquide de 64 415 $.

Changement de direction avec la nomination de Samira Sakhia au poste de chef de la direction et de Jonathan Goodman à titre de président exécutif du conseil d’administration avec effet au 1 er septembre 2021.

septembre 2021. Promotion d’Amal Khouri au poste de chef des affaires commerciales.

Embauche de Jeff Martens à titre de vice-président mondial des affaires commerciales, de Monica Percario à titre de vice-présidente mondiale aux affaires scientifiques, de Daniela Marino à titre de vice-présidente mondiale aux affaires juridiques et à la conformité et de Susan Emblem à titre de vice-présidente mondiale aux ressources humaines.

Réélection par les actionnaires de James C. Gale, de Jonathan Ross Goodman, de Samira Sakhia, de Robert N. Lande, de Michael J. Tremblay, de Nicolás Sujoy et de Janice Murray au conseil d’administration.



Produits

Acquisition, en mai 2021, des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d’Exelon® (rivastigmine) au Canada et en Amérique latine, en contrepartie d’un versement initial et d’un paiement d’étape de 217 331 $ [180 000 $US].

Conclusion d’une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution pour l’Amérique latine avec Incyte pour le tafasitamab et le pemigatinib.

Lancement d’Ibsrela® (tenapanor) au Canada pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec constipation (« SCI-C »).

Obtention de l’autorisation de NERLYNX® (neratinib) pour traiter un sous-groupe de patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2-positif au Canada.

Obtention de l’autorisation de commercialisation de Halaven® (eribulin mesylate) en injection pour le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique en Colombie et pour traiter les liposarcomes avancés ou métastatiques.

Obtention de l’autorisation de commercialisation de Lenvima® (lenvatinib) pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif (« CDT-RI ») et du carcinome hépatocellulaire non résécable (« CHC-nr ») en Colombie.

Obtention de l’autorisation réglementaire pour Rembre® (dasatinib) pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique en Colombie.



1 Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer aux définitions ci-dessous pour de plus amples informations.

Prêts stratégiques

Cession de 315 600 actions ordinaires de Medexus pour un produit total de 2 624 $ et un gain réalisé de 1 639 $.

Réception de distributions de 30 931 $ en provenance de placements dans des fonds stratégiques, y compris une distribution finale de 10 906 $ (8 774 $ US) découlant de la liquidation du fonds NEMO II, et réalisation d’un gain de 16 644 $.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Lancement de Lenvima® et Rembre® en Colombie en février 2022

Lancement de Halaven® en Colombie en mars 2022

Embauche de Leopoldo Bosano en qualité de vice-président de la production et des opérations en mars 2022

Acquisition de 933 715 actions ordinaires supplémentaires par le biais de l’OPRCNA pour une contrepartie totale liquide de 4 997 $.

« Je me réjouis d’annoncer que 2021 aura été une année record dans l’histoire de Knight, en dépit des défis constants posés par la pandémie. En cours d’année, nous avons accompli des avancées considérables vers le parachèvement de l'intégration de l'acquisition de Grupo Biotoscana, tout en consolidant l'équipe et les processus et en générant de solides rendements.

Dans le cadre de nos activités d’intégration, nous avons parachevé la mise en œuvre de plusieurs systèmes majeurs, notamment un système mondial de gestion de la relation client, un système de ressources humaines et un système mondial de pharmacovigilance, de même que la mise en œuvre d’un logiciel de gestion intégré pour 14 entités juridiques dans 6 pays, dont le Canada. Nous avons consolidé l’équipe de direction de Knight grâce à l’ajout de postes de vice-présidente mondiale des affaires commerciales, de vice-présidente mondiale des affaires scientifiques, de vice-présidente mondiale des affaires juridiques et de la conformité, de vice-présidente mondiale des ressources humaines et, plus récemment, de vice-président de la production et des opérations, en vue de soutenir la croissance et l’excellence opérationnelle.

Notre équipe de développement des affaires a conclu l'acquisition d'Exelon® et une entente d'approvisionnement et de distribution exclusif avec Incyte. Notre équipe chargée de la réglementation a renforcé notre portefeuille avec l'approbation de Halaven®, Lenvima® et Rembre® en Colombie, ainsi que l'approbation de Nerlynx®, alors que notre équipe commerciale a assuré la forte croissance de nos marques clés.

Grâce au travail assidu de nos employés, les objectifs fixés pour 2021 ont été atteints et nous entamons l’année 2022 bien positionnés pour assurer la pérennité de notre croissance et notre succès », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.



RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

[En milliers de dollars canadiens]

Variation Variation T4-21 T4-20 $1

%2 CDA-21 CDA-20 $1

%2 Produits 58 273 55 191 3 082 6 % 243 478 199 519 43 959 22 % Marge brute 28 195 20 060 8 135 41 % 115 412 81 690 33 722 41 % Charges d’exploitations4 42 829 32 413 (10 416 ) 32 % 128 244 112 346 (15 898 ) 14 % (Perte) résultat net (8 301 ) 8 233 (16 534 ) 201 % 15 675 31 760 (16 085 ) 51 % BAIIA3 4 101 (832 ) 4 933 593 % 35 865 7 761 28 104 362 % BAIIA ajusté3 5 696 1 771 3 925 222 % 38 005 16 837 21 168 126 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues 3 Le BAIIA ajusté et le résultat ajusté ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions ci-dessous pour de plus amples détails 4 Les charges d'exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l'amortissement des actifs incorporels et la dépréciation des actifs incorporels



RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES PRÉSENTÉS EN DEVISE CONSTANTE

[En milliers de dollars canadiens]

T4-21 T4-20

Variation CDA-21 CDA-20 Variation Excluant l’effet de la norme IAS 293

Devise

Constante3

$1 %2 Devise

Constante3 $1 %2 Produits 56 358 53 407 2 951 6 % 239 238 190 406 48 832 26 % Marge brute 28 634 21 705 6 929 32 % 118 829 86 541 32 288 37 % Charges d’exploitation4 41 148 31 756 (9 392 ) 30 % 122 890 106 920 (15 970 ) 15 % BAIIA3 4 101 (1 193 ) 5 294 444 % 35 865 5 122 30 743 600 % BAIIA ajusté3 5 696 1 354 4 342 321 % 38 005 13 836 24 169 175 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le BAIIA ajusté et une variation négative représente une incidence négative sur le BAIIA ajusté 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues 3 Les résultats financiers à taux de change constant et excluant l’incidence de la norme IAS 29, les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions ci-dessous pour de plus amples détails 4 Les charges d'exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l'amortissement des actifs incorporels et la dépréciation des actifs incorporels





ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation 31-12-21 31-12-20 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 149 502 392 225 (242 723) 62 % Créances commerciales et autres créances 103 875 116 510 (12 635) 11 % Stocks 72 397 56 505 15 892 28 % Actifs financiers 192 443 193 955 (1 512) 1 % Charges à payer et autres passifs 65 590 44 828 20 762 46 % Prêts bancaires 35 927 51 770 (15 843) 31 % 1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues





Produits : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, les produits ont augmenté de 3 082 $ ou 6 % comparativement à la même période l’an dernier. À taux de change constant, les produits ont crû de 2 951 $ ou 6 %. La croissance des revenus à taux de change constant s’explique comme suit :



Une progression des revenus de 7 095 $ due à l’acquisition d’Exelon®.

Une progression des revenus de 1 612 $ ou 13 %, de 12 559 $ à 14 171 $, résultant de la croissance de nos produits récemment lancés, notamment Cresemba®, Lenvima®, Halaven®, Nerlynx®, Trelstar® et certains produits BGx.

Une progression des revenus au T4-21 par rapport au T4-20 compensée par un modèle d’achat de certains de nos produits destinés aux maladies infectieuses. Nous estimons qu’environ 3 200 à 4 200 $ de produits acquis au T3-21 n’ont pas été utilisés au cours du trimestre, d’où des ventes moindres au T4 21.



Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les revenus ont crû de 43 959 $ ou 22 % comparativement à la même période l’an dernier. À taux de change constant, les revenus ont augmenté de 48 832 $, ou 26 %. La croissance des revenus à taux de change constant se justifie comme suit :

Une hausse estimée des revenus d’environ 13 500 $ à 16 300 $ résultant de la demande accrue pour certains de nos produits pour les maladies infectieuses pour le traitement des infections fongiques invasives associées à la COVID-19.

Une progression des revenus de 21 187 $ due à l’acquisition d’Exelon®.

Une progression des revenus de 15 135 $ ou 45 %, de 33 897 $ à 49 032 $ résultant de la croissance de nos produits récemment lancés, notamment Cresemba®, Lenvima®, Halaven®, Nerlynx®, Trelstar® et certains produits BGx.



Marge brute : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, la marge brute a augmenté de 36 % à 48 % et de 41 % à 47 % respectivement, comparativement à la même période l’an dernier en raison d’une modification de la pondération des ventes de produits, de l’acquisition d’Exelon® et des revenus associés inscrits au titre de transfert de bénéfice net, de la réduction de la provision pour stocks inscrite, compensés par la renégociation de certaines ententes de licence et la dépréciation des devises LATAM. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, la marge brute est passée à 51 %, soit une progression de 3 %, de 48 % et 50 %, une hausse de 3 %, de 47 %, après exclusion de l’ajustement de la comptabilité de l’hyperinflation conformément à la norme IAS 29.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, la vente et la commercialisation ont crû de 1 773 $ ou 20 % et à taux de change constant de 1 155 $ ou 13 % comparativement à la même période de l’exercice précédent, en raison de la croissance de certains coûts variables comme les frais logistiques et la rémunération incitative annuelle, de même que de la hausse des activités de vente et de commercialisation liées à la promotion de produits clés et à Exelon®.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les dépenses de vente et de commercialisation ont augmenté de 1 632 $ ou 5 % et à taux de change constant de 1 801 $ ou 5 % comparativement à l’exercice précédent. En excluant les coûts non récurrents encourus et la provision pour les pertes de crédit, les charges de ventes et de commercialisation ont crû de 5 738 $ ou 19 %, de 30 052 $ à 35 790 $, en raison de la croissance de certains coûts variables comme les frais de logistique et une rémunération incitative annuelle, ainsi que de la hausse des activités de vente et de commercialisation relatives à la promotion de produits clés et d’Exelon®.

Charges administratives : Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges administratives ont diminué de 1 686 $ ou 4 % et à taux de change constant de 1 136 $ ou 3 % comparativement à la même période l’an dernier. En excluant les coûts non récurrents et les coûts d’acquisition y compris l’offre publique d’achat unifiée, les charges administratives, pour l’année terminée le 31 décembre 2021, ont crû de 2 953 $ ou 10 %, de 30 914 $ à 33 867 $, résultant d’une dépense de 1 210 $ liée au prolongement de la date d’échéance de certaines options d’achat d’actions et d’une hausse du coût relatif à la rémunération incitative annuelle.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, l’amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 9 051 $, ou 113 % et 15 641 $, ou 61 % respectivement, principalement attribuable à l’amortissement de 5 731 $ et 13 686 $ relatif à Exelon®, l’amortissement accéléré de 5 435 $ relatif à la suspension de certaines ententes de distribution, partiellement compensé par la dépréciation des devises LATAM.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, les produits d’intérêt se sont élevés à 2 196 $ et 7 382 $, une baisse de 22 % ou 611 $ et 48 % ou 6 940 $ respectivement, comparativement à la même période l’an dernier, en raison de moindres soldes moyens de liquidités et de titres négociables et des soldes de prêts.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, la charge d’intérêt s’est élevée à 1 331 $, une hausse de 1 003 $ ou 306 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, la charge d’intérêt s’est élevée à 3 618 $, une hausse de 220 $ ou 6 %, comparativement à l’année précédente en raison d’une diminution de la moyenne du solde des prêts en cours, compensée principalement par la hausse des taux d’intérêt.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, le BAIIA ajusté a progressé de 3 925 $ ou 222 % et à taux de change constant de 4 342 $ ou 321 % comparativement au T4-20. La croissance du BAIIA ajusté résulte d’une hausse de la marge brute de 6 929 $ à taux de change constant compensée par une hausse des charges d’exploitation ajustée ainsi qu’aux frais non récurrents.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le BAIIA ajusté a progressé de 21 168 $ ou 126 % et à taux de change fixe de 24 169 $ ou 175 % comparativement à la même période l’an dernier. La croissance du BAIIA ajusté résulte d’une hausse de la marge brute de 32 288 $ à taux de change constant en raison d’une hausse des revenus par une hausse des charges d’exploitation ajustée aux coûts d’acquisition et de transaction ainsi qu’aux frais non récurrents.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 31 décembre 2021, la perte nette s’est élevée à 8 301 $ comparativement au produit net de 8 233 $ pour la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que 1) d’un recouvrement d’impôts de 6 123 $ au quatrième trimestre de 2021 attribuable à la comptabilisation de certains actifs d’impôts différés comparativement à une charge de 2 618 $ pour la période de l’année précédente, ainsi que 2) d’un bénéfice net moins élevé sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 2 300 $ lors du quatrième trimestre 2021 comparativement à un bénéfice net de 25 418 $ sur la même période l’an dernier, principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le produit net s’est élevé à 15 675 $ comparativement au produit net de 31 760 $ l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que 1) d’un recouvrement d’impôt de 8 985 $ en 2021 attribuable à la comptabilisation de certains actifs d’impôt différé comparativement à une charge d’impôt de 325 $ pour l’exercice précédent, ainsi que 2) d’un bénéfice net moins élevé sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 18 944 $ en 2021 comparativement à un bénéfice net de 48 060 $ l’an dernier principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 décembre 2021, Knight détenait 149 502 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une baisse de 242 723 $ ou 62 % comparativement au 31 décembre 2020. La variation résulte principalement des sorties de trésorerie liées à l’acquisition d’Exelon®, aux actions rachetées dans le cadre de l’OPRCNA et aux remboursements de prêts bancaires, compensée par les liquidités provenant des activités d’exploitation et de nos placements en fonds stratégique.

Actifs financiers : Au 31 décembre 2021, les actifs financiers se sont établis à 192 443 $, une diminution de 1 512 $ ou 1 %, comparativement à l’année précédente, principalement attribuable à une hausse de 19 329 $ en raison d’ajustements à la valeur marchande, compensés par une baisse de 14 502 $ résultant de distributions nettes dans les placements des fonds de Knight, des remboursements de prêts de 2 684 $ et la cession de titres de participation de 2 624 $ durant la période. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir.

Prêts bancaires : Au 31 décembre 2021, les prêts bancaires représentaient 35 927 $, une baisse de 15 843 $ ou 31 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable au remboursement d’un prêt de 20 599 $ et à une réduction de 4 674 $ résultant de la dépréciation des devises LATAM, partiellement compensée par le produit des prêts bancaires de 9 423 $.

Mise à jour sur les produits

En date du 1er mars 2021, la Société a lancé Ibsrela® pour le traitement du SCI-C. La Société a conclu une entente exclusive de licence avec Ardelyx pour la commercialisation de Ibsrela® au Canada en mars 2018. Ibsrela® est une petite molécule de première classe de sa catégorie à traiter le SCI-C. Ardelyx a reçu l’approbation réglementaire pour Ibsrela® de la FDA américaine en septembre 2019.

En date du 26 mai 2021, la Société a conclu une entente avec Novartis pour l’acquisition des droits exclusifs de fabrication, de commercialisation et de vente d’Exelon® au Canada et en Amérique latine, ainsi qu’une licence exclusive d’utilisation de la propriété intellectuelle et de la marque Exelon® de Novartis dans ces territoires. Exelon®, un produit délivré sur ordonnance, a été approuvé pour la première fois en 1997 et est actuellement homologué et vendu dans environ 90 pays. Exelon® est indiqué pour le traitement symptomatique de la démence légère à modérément sévère chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Knight a conclu une entente de services transitionnels avec Novartis jusqu’au transfert de l’autorisation de commercialisation, pays par pays, période pendant laquelle Knight recevra un transfert de bénéfices nets. Knight entamera la distribution d’Exelon® après le transfert de l’autorisation de mise sur le marché, pays par pays. Knight a déposé le transfert des autorisations de commercialisation pour le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Chili. Par ailleurs, Knight a reçu la confirmation réglementaire que l’autorisation de commercialisation d’Exelon® au Brésil sera transférée à sa société affiliée en juin 2022 et prévoit que les autorisations de commercialisation pour les autres territoires commenceront à être transférées au cours du second semestre de 2022.

Le 22 septembre 2021, Knight a conclu une entente définitive avec Incyte Biosciences International Sàrl, pour les droits exclusifs de distribution du tafasitamab (commercialisé sous le nom de Monjuvi® aux États-Unis et Minjuvi® en Europe) et du pemigatinib (Pemazyre®) en Amérique latine. Conformément aux modalités de cette entente, Knight sera responsable de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires et de la distribution des deux médicaments en Amérique latine. Knight prévoit de soumettre le tafasitamab dans les pays principaux de l’Amérique latine en 2022 et le pemigatinib en 2023.

Knight a obtenu l'approbation réglementaire pour Rembre® en Colombie, indiqué pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique avec chromosome Philadelphie positif (Ph+). Le lancement du produit en Colombie a eu lieu en février 2022.

Knight a obtenu l’approbation d’INVIMA pour Lenvima® en Colombie, un inhibiteur de tyrosine kinase à récepteurs multiples, administré par voie orale, développé par Eisai, pour le traitement du CDT-RI et du CHC-nr. Knight a lancé Lenvima® en Colombie en février 2022.

Knight a obtenu l’approbation d’INVIMA pour Halaven® en injection, en Colombie, un produit indiqué pour traiter les patients adultes atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique dont la propagation s’est poursuivie après un minimum de deux traitements antérieurs pour un cancer avancé. Le traitement antérieur doit inclure des anthracyclines et un taxane, dans le cadre d’un traitement adjuvant ou métastatique, excepté lorsque ces traitements n’étaient pas recommandés. Halaven® est aussi employé pour le traitement des patients atteints d’un liposarcome avancé ou métastatique dont le retrait chirurgical n’est pas possible et déjà traités par anthracycline, excepté lorsque ce traitement n’était pas recommandé. Knight a lancé Halaven® en Colombie en mars 2022.

OPRCNA

Le 12 juillet 2021, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de lancer une OPRCNA (« OPRCNA 2021 »). En vertu des modalités de l’OPRCNA 2021, Knight peut acheter à des fins d’annulation jusqu’à 10 267 956 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 31 décembre 2021. L’OPRCNA 2021 a débuté le 14 juillet 2021 et prendra fin à la première des deux dates suivantes : le 13 juillet 2022 ou lorsque la Société aura achevé ses achats maximaux dans le cadre de l’OPRCNA. De plus, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a acquis 12 321 864 (2020 : 5 748 716) actions ordinaires au coût unitaire de 5,23 $ (2020 : 6,40 $) pour une contrepartie totale en liquidités de 64 415 $ (2020 : 36 787 $). Après la fin de l’année 2021, la Société a acquis 933 715 actions ordinaires supplémentaires, au coût unitaire moyen de 5,35 $, pour une contrepartie totale en liquidités de 4 997 $.

Perspectives financières

Knight présente des indications sur les produits1 non liés aux PCGR. Ce format s’explique tant par la difficulté de prévision des taux d’inflation argentins que de leurs effets de la norme IAS 29.

Pour l’exercice 2022, Knight prévoit de réaliser des revenus de 260 à 265 millions $. Ces prévisions reposent sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, mais sans s’y limiter, les hypothèses suivantes :

Aucun revenu pour les opérations de développement commercial non réalisées au 31 décembre 2021

Suspension de certaines ententes de distribution

Transfert de l’autorisation de commercialisation d’Exelon® à Knight en juin 2022 au Brésil

Aucune interruption d’approvisionnement, en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de difficultés générales de fabrication

Aucun nouvel entrant générique sur nos marques pharmaceutiques clés

Pas de modification imprévue des réglementations gouvernementales en matière de fixation des prix

Exécution commerciale fructueuse des ententes de mise en liste des produits avec les organisations de soins de santé intégrés, les assureurs, les principaux comptes et les payeurs publics

Succès de l’exécution et de l’adoption des produits nouvellement lancés

Pas de restrictions importantes ni de suspension d’activité économique en raison de la pandémie de la COVID-19

Taux de change des devises étrangères se situant dans les fourchettes prévues

Si l’une de ces hypothèses s’avérait différente, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier notablement. Pour de plus amples détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses mentionnés dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

1 Les produits excluant l’incidence de la norme IAS 29 n’est pas une mesure de PCGR, veuillez-vous référer aux définitions ci-dessous pour de plus amples détails

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com or www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposé sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.





EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T4-21 CDA-21 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variance Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variance $2 % 3 $2 % 3 Produits 58 273 56 358 1 915 3 % 243 478 239 238 4 240 2 % Coût des produits vendus 30 078 27 724 (2 354 ) 8 % 128 066 120 409 (7 657 ) 6 % Marge brute 28 195 28 634 (439 ) 2 % 115 412 118 829 (3 417 ) 3 % Marge brute (%) 48 % 51 % 47 % 50 % Charges Ventes et commercialisation 10 430 10 050 (380 ) 4 % 37 217 36 395 (822 ) 2 % Charges administratives 11 863 11 656 (207 ) 2 % 37 159 35 591 (1 568 ) 4 % Recherche et développement 3 496 3 087 (409 ) 13 % 12 692 12 080 (612 ) 5 % Amortissement des immobilisations incorporelles 17 040 16 355 (685 ) 4 % 41 176 38 824 (2 352 ) 6 % Perte d’exploitation (14 634 ) (12 514 ) (2 120 ) 17 % (12 832 ) (4 061 ) (8 771 ) 216 % 1 Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions ci-dessous pour de plus amples détails 2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29 3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues





MESURES non-PCGR

[En milliers de dollars canadiens]

Mesures non-PCGR

La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l’effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

Résultats financiers en devise constante : Les résultats financiers en devise constante proviennent de la conversion des résultats de la période précédente des devises fonctionnelles en $ CA au moyen des taux de conversion en vigueur pendant la période en cours. En outre, pour l’Argentine, la société exclut les effets de l’hyperinflation et convertit les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les résultats financiers en devise constante permettent de visualiser les résultats sans les effets des fluctuations des taux de change, facilitant ainsi la comparaison des résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats en devise constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

BAIIA : Résultat d’exploitation (perte) ajusté afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.





Les résultats financiers selon les normes IFRS se rapprochent des résultats financiers à taux de change constant comme suit :

T4-20 CDA-20 Publié

selon les

IFRS Ajustement

selon la

norme

IAS 29 Ajustement

en devise

constante Devise

constante1 Publié

selon les

IFRS Ajustement

selon la

norme IAS 29 Ajustement

en devise

constante Devise

constante1 Produits 55 191 1 485 (3 269 ) 53 407 199 519 3 017 (12 130 ) 190 406 Coût des produits vendus 35 131 (1 362 ) (2 067 ) 31 702 117 829 (5 268 ) (8 696 ) 103 865 Marge brute 20 060 2 847 (1,202 ) 21 705 81 690 8 285 (3 434 ) 86,541 Charges Ventes et commercialisation 8 657 630 (392 ) 8 895 35 585 724 (1 715 ) 34 594 Charges administratives 11 421 137 (378 ) 11 180 38 845 (631 ) (1 487 ) 36 727 Recherche et développement 3 690 94 (71 ) 3 713 11 725 232 (248 ) 11 709 Amortissement d’actifs incorporels 7 989 (367 ) (310 ) 7 312 25 535 (506 ) (1 795 ) 23 234 Dépréciation des actifs incorporels 656 — — 656 656 — — 656 Perte d’exploitation (12 353 ) 2 353 (51 ) (10 051 ) (30 656 ) 8 466 1 811 (20 379 ) BAIIA2 (832 ) — (361 ) (1 193 ) 7 761 — (2 639 ) 5 122 BAIIA ajusté2 1 771 — (417 ) 1 354 16 837 — (3 001 ) 13 836 1 Les résultats financiers à devise constante ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section ci-dessus pour de plus amples détails 2 Les résultats financiers à devise constante, les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » et « Rapprochement au BAIIA ajusté » pour de plus amples détails





Pour la période de trois mois et l’exercice clos le 31 décembre, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

Variation Variation T4-21 T4-20 $1 % 2

CDA-21 CDA-20 $1 % 2

Perte d’exploitation (14 634 ) (12 353 ) (2 281 ) 18 % (12 832 ) (30 656) 17 824 58 % Ajustement des pertes d’exploitation Amortissement des actifs incorporels 17 040 7 989 9 051 113 % 41 176 25 535 15 641 61 % Dépréciation des immobilisations corporelles — 656 (656 ) 100 % — 656 (656 ) 100 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 1 961 1 624 337 21 % 6 739 6 540 199 3 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (874 ) (734 ) (140 ) 19 % (3 016 ) (3 139 ) 123 4 % Effet de la comptabilité de répartition du prix d’achat — — — 0 % — 865 (865 ) 100 % Effet de la Norme IAS 29 608 1 986 (1 378 ) 69 % 3 798 7 960 (4 162 ) 52 % BAIIA 4 101 (832 ) 4 933 593 % 35 865 7 761 28 104 362 % Coûts d’acquisition et de transaction — — — 0 % 432 3 693 (3 261 ) 88 % Autres charges non récurrentes 1 595 2 603 (1 008 ) 39 % 1 708 5 383 (3 675 ) 68 % BAIIA ajusté3 5 696 1 771 3 925 222 % 38 005 16 837 21 168 126 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte) 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues 3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures PCGR, veuillez vous référer à la section ci-dessus pour plus de détails





BILANS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]

Au

31 décembre 2021 31 décembre 2020 ACTIFS

Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie 85 963 229 592 Titres négociables 63 539 147 316 Créances commerciales 55 388 62 515 Autres créances 5 056 12 413 Stocks 72 397 56 505 Charges payées d’avance et dépôts 2 165 2 214 Autres actifs financiers courants 13 491 34 431 Impôts sur le résultat à recevoir 6 970 7 115 Total des actifs courants 304 969 552 101 Titres négociables — 15 317 Charges payées d’avance et dépôts 3 046 4 208 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 671 4 035 Immobilisations corporelles 25 265 22 127 Immeubles de placement 1 457 1 539 Immobilisations incorporelles 350 299 156 547 Goodwill 75 403 77 725 Autres actifs financiers 178 952 159 524 Actifs d’impôt différé 2 048 2 432 Autres créances à long terme 43 431 41 582 684 572 485 036 Actifs détenus en vue de la vente 2 350 2 539 Total de l’actif 991 891 1 039 676





BILANS CONSOLIDÉS (suite)

[En milliers de dollars canadiens]





Au

31 décembre 2021 31 décembre 2020 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 65 309 44 512 Obligations locatives 1 614 1 875 Autres obligations 1 989 1 291 Prêts bancaires 26 662 51 770 Impôts sur le résultat à payer 7 073 13 559 Autres soldes à payer 2 655 1 053 Passif courant total 105 302 114 060 Créditeurs et passifs accumulés 281 316 Obligations locatives 3 417 2 543 Prêt bancaire 9 265 — Autres soldes à payer 19 235 14 900 Passifs d’impôt différé 12 373 21 616 Total des passifs 149 873 153 435 Capitaux propres Capital social 628 854 694 351 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 21 776 18 731 Cumul des autres éléments du résultat global (376 ) (1 503) Résultats non distribués 191 647 174 545 Attribuables aux actionnaires de la Société 842 018 886 241 Total du passif et des capitaux propres 991 891 1 039 676





COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

Trois mois clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2021 2020 2021 2020 Produits 58 273 55 191 243 478 199 519 Coût des produits vendus 30 078 35 131 128 066 117 829 Marge brute 28 195 20 060 115 412 81 690 Charges Ventes et commercialisation 10 430 8 657 37 217 35 585 Charges administratives 11 863 11 421 37 159 38 845 Recherche et développement 3 496 3 690 12 692 11 725 Amortissement d’actifs incorporels 17 040 7 989 41 176 25 535 Dépréciation d’actifs incorporels — 656 — 656 Perte d’exploitation (14 634 ) (12 353 ) (12 832 ) (30 656 ) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (725 ) (1 635 ) (2 446 ) (9 112 ) Autres produits d’intérêt (1 471 ) (1 172 ) (4 936 ) (5 210 ) Charge d’intérêts 1 331 328 3 618 3 398 Autres produits (321 ) (36 ) (128 ) (169 ) Gain net sur instruments financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net (2 300 ) (25 418 ) (18 944 ) (48 060 ) Gain net sur les obligations de l’offre publique d’achat obligatoire — — — (12 072 ) Gain réalisé sur la vente d’un actif détenu en vue de la vente — — — (2 948 ) Gain réalisé sur le régime d’achat automatique d’actions — — — (4 168 ) Perte de change 3 485 4 490 3 737 14 156 (Gain) perte liée à l’hyperinflation (209 ) 239 (423 ) 1 444 (Perte) résultat avant impôt (14 424 ) 10 851 6 690 32 085 Impôt Impôt exigible (2 642 ) 951 (1 349 ) 2 337 Impôt différé (3 481 ) 1 667 (7 636 ) (2 012 ) Charge (recouvrement) d’impôt (6 123 ) 2 618 (8 985 ) 325 Résultat net pour la période (8 301 ) 8 233 15 675 31 760 Attribuable aux : Actionnaires de la Société (8 301 ) 8 233 15 675 42 067 Participations sans contrôle — — — (10 307 ) Attribuable aux actionnaires de la Société (Perte) résultat net de base par action (0,07 ) 0,06 0,13 0,32 (Perte) résultat net dilué par action (0,07 ) 0,06 0,13 0,32 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 120 112 158 130 104 506 124 480 259 131 783 255 Dilué 120 163 668 130 108 744 124 521 641 131 985 025







TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]