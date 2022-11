Thérapeutique Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2022 10/11/2022 | 13:32 Envoyer par e-mail :

Faits saillants du T3 2022 Résultats financiers Les revenus s’élèvent à 72 281 $, une diminution de 1 059 $ ou 1 % sur la même période l’an dernier.

La marge brute s’élève à 30 401 $ ou 42 % comparativement à 37 766 $ ou 51 % sur la même période l’an dernier.

Le BAIIA 1 ajusté est de 9 009 $, une diminution de 8 325 $ ou 48 % sur la même période l’an dernier.

ajusté est de 9 009 $, une diminution de 8 325 $ ou 48 % sur la même période l’an dernier. La perte nette sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’élève à 5 446 $.

Le résultat net est de 1 591 $, comparativement à la perte nette de 8 586 $ sur la même période l’an dernier.

L’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 11 329 $, comparativement à l’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation de 10 321 $ sur la même période l’an dernier. Évolution de la Société Exécution d’un accord de règlement avec les anciens actionnaires majoritaires de GBT et réception de 6 030 $ (4 600 $US).

Lancement d’une l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») en juillet 2022 pour l’acquisition jusqu’à 7 988 986 actions ordinaires de la Société au cours des 12 prochains mois.

Acquisition de 800 700 actions ordinaires par le biais de l’OPRCNA de Knight à un coût moyen de 5,57 $ pour une contrepartie liquide de 4 463 $.

Produits Nouveau lancement d’AKYNZEO® (netupitant/palonosetron /fosnetupitant/palonosetron) au Brésil et en Argentine en juillet 2022.

Transfert de l’autorisation de commercialisation d’Exelon® (rivastigmine) et reprise des activités commerciales au Chili et en Argentine.

Conduite des activités commerciales complètes et nouveau lancement d’Exelon® (rivastigmine) au Brésil en juillet 2022.

Événements postérieurs à la date de clôture Transfert de l’autorisation de commercialisation d’Exelon® (rivastigmine) et reprise des activités commerciales au Mexique, au Pérou et au Canada.

Soumission du tafasitamab en association avec le lenalidomide pour le traitement de patients adultes atteints d’un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire qui ne sont pas admissibles à une greffe de cellules souches autologues (GCSA) pour approbation règlementaire de l’ANVISA au Brésil.

Acquisition de 887 800 actions ordinaires supplémentaires par le biais de l’OPRCNA pour une contrepartie totale liquide de 4 750 $.

« Je suis ravie d'annoncer que pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, nous avons enregistré des revenus records de plus de 210 000 $, soit une croissance de 14 % comparativement à la même période l’an dernier, et un BAIIA ajusté record de plus de 40 000 $, soit une croissance de 24 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance a été générée par l'effet de l'année complète d'Exelon® et le rendement de croissance continue de nos lancements récents. Nous poursuivons notre objectif de mettre à disposition des médicaments innovants et des traitements de haute qualité pour améliorer la santé des patients en Amérique latine et au Canada. Ces derniers mois, nous avons repris les activités commerciales d’Exelon® au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Mexique, au Chili, au Pérou et au Canada, ainsi que celles d’AKYNZEO® au Brésil et en Argentine. Par ailleurs, nous progressons dans notre portefeuille de produits avec la demande d’approbation réglementaire du tafasimab au Brésil », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. 1 Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » et « Rapprochement au BAIIA ajusté » pour de plus amples détails. RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES

[En milliers de dollars canadiens] Variation Variation

T3-22 T3-21 $1 %2 CDA-22 CDA-21 $1

%2 Produits 72 281 73 340 (1 059 ) 1 % 211 908 185 205 26 703 14 % Marge brute 30 401 37 766 (7 365 ) 20 % 101 173 87 217 13 956 16 % Marge brute % 42 % 51 % 48 % 47 % Charges d’exploitation4 42 415 33 745 (8 670 ) 26 % 111 167 85 415 (25 752 ) 30 % Résultat (perte) net 1 591 (8 586 ) 10 177 119 % (14 704 ) 23 976 (38 680 ) 161 % BAIIA3 9 009 17 334 (8 325 ) 48 % 40 211 31 764 8 447 27 % BAIIA ajusté3 9 009 17 334 (8 325 ) 48 % 40 211 32 309 7 902 24 % Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens] Variation 30-09-22 31-12-21 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 145 142 149 502 (4 360 ) 3 % Créances commerciales et autres créances 136 410 103 875 32 535 31 % Stocks 84 942 72 397 12 545 17 % Actifs financiers 166 911 192 443 (25 532 ) 13 % Charges à payer et autres passifs 91 134 65 590 25 544 39 % Prêts bancaires 33 220 35 927 (2 707 ) 8 % La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

Produits : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les produits, excluant l’effet de l’IAS 29, s’élèvent à 69 111 $, une baisse de 2 502 $ ou 3 % comparativement à la même période l’an dernier. Les produits répartis par catégorie thérapeutique s’établissent comme suit : Excluant l’effet de l’IAS 293 Variation Catégorie thérapeutique T3-22 T3-21 $1 %2 Oncologie/Hématologie 26 271 23 049 3 222 14 % Maladies infectieuses 27 243 30 931 (3 688 ) 12 % Autre spécialité 15 597 17 633 (2 036 ) 12 % Total 69 111 71 613 (2 502 ) 3 % Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net en raison de l’application de l’IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net en raison de l’application de l’IAS 29 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues Les produits excluant l’effet de la Norme IAS 29 ne sont pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails

La variation des revenus par catégories thérapeutiques s’explique comme suit : Oncologie/Hématologie : La hausse des revenus de 3 222 $ s’explique par la croissance de nos marques clés promues, notamment, Lenvima® et Halaven® nouvellement lancés en Colombie, la croissance de Trelstar® au Canada et la conduite des activités d’AKYNZEO® au Brésil. Cette hausse est compensée par la réduction des revenus de nos produits de marques génériques en raison de l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents. Maladies infectieuses : Avec l’augmentation des traitements de patients, du fait que nos marchés réduisent les restrictions dues à la COVID-19 ainsi qu’avec la croissance de nos produits clés promus, le portefeuille en maladies infectieuses a crû d’environ 7 000 $. Cette croissance est compensée par un montant estimé de 10 500 $ en raison d’une demande moindre de certains de nos produits de maladies infectieuses pour le traitement d’infections fongiques invasives liées à la COVID-19 ainsi que de l’entente planifiée de transition et de résiliation avec Gilead en vigueur le 1er juillet 2022.

Autre spécialité : La diminution des revenus s’explique principalement par l’achat préalable par certains consommateurs du Brésil au T2-22 par anticipation du transfert des activités commerciales d’Exelon® de Novartis à Knight d’environ 2 000 $.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, excluant l’effet de l’IAS 29, la marge brute s’élève à 49 % comparativement à 54 % sur la même période l’an dernier. La baisse s’explique par la modification dans la comptabilisation d’Exelon® d’un transfert de résultat net à la comptabilisation de produits et des coûts associés lors du transfert des activités commerciales de Novartis à Knight en Colombie à la fin du T2-22 et au Brésil au début du T3-22, ainsi que par une variation de la pondération des produits. En vertu des IFRS, pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la marge brute a baissé de 51 % au T3-21 à 42 % au T3-22. Outre la modification de la comptabilisation d’Exelon® et de la pondération des produits, la marge brute en vertu des IFRS a de plus subi des répercussions par un niveau d’inflation plus élevé en Argentine durant ce trimestre comparativement au T3-21. L’inflation en Argentine a crû à 66 % au cours des neuf premiers mois de 2022 de 37 % sur la même période l’an dernier, ce qui a eu une incidence plus négative sur la marge brute avec l’IAS 29. Knight s’attend à ce que la marge brute en pourcentage des résultats baisse au cours des prochains trimestres, vu le transfert des activités commerciales d’Exelon® à Knight pays par pays et vu que la société comptabilise les produits avec les coûts des ventes correspondants plutôt qu’un transfert de bénéfice net. De plus, la marge brute selon les normes IFRS, en pourcentage des revenus, devrait réduire en raison d’un contexte inflationniste grandissant en Argentine. Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les dépenses de vente et commercialisation s’élèvent à 13 456 $, une hausse 3 466 $ ou 35 % comparativement à la même période l’an dernier. En excluant l’effet de l’IAS 29, la hausse s’élève à 2 905 $ ou 30 % en raison d’une hausse des frais de rémunération, de certains coûts variables comme les frais logistiques, de même que de la hausse des activités de vente et de commercialisation liées aux produits clés promus et à Exelon®. Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les charges administratives s’élèvent à 10 416 $, une hausse de 1 653 $ ou 19 %, comparativement à la même période l’an dernier. Excluant l’effet de l’IAS 29, la hausse est de 1 007 $ ou 12 % et s’explique principalement par un accroissement des frais de rémunération. Recherche et développement : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les frais de recherche et développement s’élèvent à 4 220 $, une hausse de 427 $ ou 11 %, comparativement à la même période l’an dernier. Amortissement des actifs incorporels : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, l’amortissement des actifs incorporels a crû de 1 044 $ en raison principalement de la licence d’AKYNZEO® et ALOXI® de Helsinn ainsi que par le fostamatinib de Rigel, et l’appréciation du $US comparé au $CA. Dépréciation des actifs incorporels : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la Société a enregistré une dépréciation des actifs incorporels de 2 080 $ liée aux paiements initiaux et à certains paiements d’étape effectués selon une entente de licence de produit résultant d’un changement des attentes commerciales. Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les produits d’intérêt se sont élevés à 2 462 $, une hausse de 76 % ou 1 060 $, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la charge d’intérêt s’est élevée à 1 479 $, une hausse de 520 $ ou 54 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés compensés par un solde moyen de prêts bancaires plus faible. BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le BAIIA ajusté a diminué de 8 325 $ ou 48 %. La diminution du BAIIA ajusté s’explique par une baisse de la marge brute de 7 365 $ et une progression des frais d’exploitation. Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, le résultat net s’est élevé à 1 591 $ comparativement à la perte nette de 8 586 $ pour la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 5 446 $ par rapport à une perte nette de 21 301 $ pour la même période l’an dernier, principalement attribuable aux réévaluations non réalisées des placements du fonds stratégique, (2) un gain de change de 10 787 $ principalement attribuable aux gains non réalisés sur les soldes intersociétés découlant de l’appréciation du $US, comparativement à un gain de change de 7 143 $ sur la même période l’an dernier, principalement attribuable à l’appréciation du $US et (3) un gain de 6 030 $ découlant de la signature d’une entente de règlement et d’une quittance générale avec les anciens actionnaires de GBT. Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 septembre 2022, Knight détenait 145 142 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une baisse de 4 360 $ ou 3 % comparativement au 31 décembre 2021. La variation résulte principalement de sorties de trésorerie liées à des paiements initiaux et à certains paiements d’étape liées à la licence d’AKYNZEO® et ALOXI® de Helsinn ainsi que le fostamatinib de Rigel, les actions rachetées par le biais de l’OPRCNA, les remboursements de capital sur prêts bancaires partiellement compensés par des entrées de trésoreries résultant d’activités d’exploitation et le gain de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Actifs financiers : Au 30 septembre 2022, les actifs financiers se sont établis à 166 911 $, une diminution de 25 532 $ ou 13 %, comparativement à l’année précédente, principalement en raison d’ajustements négatifs à la valeur du marché de 29 688 $ entraînés notamment par la diminution du coût des actions cotées en bourse de nos investissements dans les fonds stratégiques en raison des conditions générales du marché et des distributions de 5 520 $, compensées par des appels de fonds de 3 300 $, des prêts nets émis de 2 723 $ et des gains de change de 5 336 $. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir. Prêts bancaires : Au 30 septembre 2022, les prêts bancaires représentaient 33 220 $, une baisse de 2 707 $ ou 8 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable aux remboursements d’emprunt de 5 447 $, partiellement compensés par l’appréciation du BRL et de l’intérêt accru. Mise à jour sur les produits Au 9 novembre 2022, les autorisations de commercialisation d’Exelon® pour le Brésil, la Colombie, l’Argentine, le Mexique, le Chili, le Pérou et le Canada ont été transférées à Knight. En outre, Knight a assuré les activités commerciales d’Exelon® en Colombie au T2-22, au Brésil, en Argentine et au Chili au T3-22 et au Mexique, au Pérou et au Canada au T4-22. Au 12 mai 2022, Knight a conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs d’Amérique latine et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada. Knight a assuré les activités commerciales et procédé à un nouveau lancement d’AKYNZEO® au Brésil et en Argentine en juillet 2022 et prévoit reprendre les activités commerciales au Canada au T4-22 à la suite de la transition du titulaire actuel de la licence de Helsinn. Mise à jour sur la Société OPRCNA Le 12 juillet 2022, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de lancer une OPRCNA (« OPRCNA 2022 »). En vertu des modalités de l’OPRCNA 2022, Knight peut acheter à des fins d’annulation jusqu’à 7 988 986 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 30 juin 2022. L’OPRCNA 2022 a débuté le 14 juillet 2022 et prendra fin à la première des deux dates suivantes : le 13 juillet 2023 ou lorsque la Société aura achevé ses achats maximaux dans le cadre de l’OPRCNA. De plus, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA. Dans le cadre du plan d’achat automatique d’actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction auto-imposées. Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2022, la Société a acquis 800 700 actions ordinaires au coût unitaire de 5,57 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 4 463 $, dont 655 $ restent à régler au 30 septembre 2022. Après la fin du trimestre et jusqu’au 9 novembre 2022, la Société a acheté 887 800 actions ordinaires supplémentaires à un prix d’achat moyen de 5,35 $, pour une contrepartie totale liquide de 4 750 $. Entente de règlement Knight a exécuté une entente de règlement et une quittance générale (“entente de règlement”) avec les anciens actionnaires de GBT. La Société a formulé certaines réclamations (« réclamations ») à l’égard de ses droits d’indemnisation au titre de l’entente d’acquisition de GBT. Aux termes de l’entente de règlement, Knight a reçu 6 030 $ (4 600 $US) à titre de règlement pour réclamations. Mise à jour sur les perspectives financières Knight présente des indications sur les produits1 sur une base non PCGR. Cela résulte tant de la difficulté de prévoir les taux d’inflation argentins que de son incidence sur la Norme IAS 29. Pour l’exercice 2022, Knight a actualisé ses prévisions et prévoit de générer des produits de 265 à 275 millions de dollars, soit une progression de 5 millions $ sur la tranche inférieure et supérieure de la fourchette. Ces indications reposent sur un certain nombre d’hypothèses, dont les suivantes, sans s’y limiter : aucun produit pour les opérations de développement des affaires non réalisées au 9 novembre 2022

interruption de certaines ententes de distribution

aucune interruption d’approvisionnement, ni en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ni en raison de difficultés générales de production

pas de nouveaux entrants génériques sur nos marques pharmaceutiques clés

pas de changements imprévus de la réglementation gouvernementale en matière de tarification

exécution commerciale fructueuse des ententes de référencement de produits avec les organismes de services de santé, les assureurs, les comptes clés et les payeurs publics

exécution réussie et adhésion aux produits nouvellement lancés

aucune restriction notable ni fermeture économique due à la pandémie de la COVID-19

taux de change des devises étrangères demeurant dans les fourchettes prévues.

Advenant qu’une des hypothèses diffère, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier considérablement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses indiqués dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse. 1 Les produits excluant l’effet de la Norme IAS 29 ne sont pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails Avis de conférence téléphonique Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission afin de présenter ses résultats du troisième trimestre clos le 30 septembre 2022, aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel. Date : Jeudi 10 novembre 2022

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : Ligne sans frais 1-888-394-8218 ou internationale 1-647-484-0475

Webémission : www.gud-knight.com ou Webémission

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.gud-knight.com À propos de Thérapeutique Knight inc. Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com. Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige. Information aux investisseurs : Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514.484.4483 Tél. : +598.2626.2344 Téléc. : 514.481.4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web : www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens] La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes : T3-22 CDA-22 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme IAS 291

Variation Publié selon

les IFRS

Excluant

l’effet de la

Norme

IAS 291

Variation

$2 %3 $2

%3 Produits 72 281 69 111 3 170 5 % 211 908 207 966 3 942 2 % Coût des produits vendus 41 880 35 314 (6 566 ) 19 % 110 735 99 536 (11 199 ) 11 % Marge brute 30 401 33 797 (3 396 ) 10 % 101 173 108 430 (7 257 ) 7 % Marge brute (%) 42 % 49 % 48 % 52 % Charges Ventes et commercialisation 13 456 12 571 (885 ) 7 % 34 072 33 010 (1 062 ) 3 % Charges administratives 10 416 9 107 (1 309 ) 14 % 29 814 27 368 (2 446 ) 9 % Recherche et développement 4 220 3 683 (537 ) 15 % 10 615 9 690 (925 ) 10 % Amortissement des actifs incorporels 12 243 11 465 (778 ) 7 % 34 586 32 837 (1 749 ) 5 % Dépréciation des actifs incorporels 2 080 2 080 — 0 % 2 080 2 080 — 0 % (Perte) résultat d’exploitation (12 014 ) (5 109 ) (6 905 ) 135 % (9 994 ) 3 445 (13 439 ) 390 % Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation (IAS 29) ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

MESURES non-PCGR

[En milliers de dollars canadiens] Mesures non-PCGR La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés. La Société utilise les mesures non PCGR suivantes : Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois. Les revenus/résultats financiers à taux de change constant permettent de consulter les revenus/résultats financiers sans l’incidence des fluctuations de taux de change, facilitant de ce fait la comparaison des résultats d'une période à une autre. La présentation des revenus/résultats financiers en monnaie constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n'a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes. Les ajustements incluent les éléments suivants : Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT et l’acquisition de produits.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.

Pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit : Variation Variation

T3-22

T3-21

$1

%2

CDA-22

CDA-21 $1

%2 (Perte) résultat d’exploitation (12 014 ) 4 021 (16 035 ) 399 % (9 994 ) 1 802 (11 796 ) 655 % Ajustement des (pertes) résultat d’exploitation Amortissement des actifs incorporels 12 243 11 199 1 044 9 % 34 586 24 136 10 450 43 % Dépréciation des actifs incorporels 2 080 — 2 080 100 % 2 080 — 2 080 100 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 3 025 1 796 1 229 68 % 7 841 4 778 3 063 64 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (625 ) (744 ) 119 16 % (1 914 ) (2 141 ) 227 11 % Effet de la Norme IAS 29 4 300 1 062 3 238 305 % 7 612 3 189 4 423 139 % BAIIA 9 009 17 334 (8 325 ) 48 % 40 211 31 764 8 447 27 % Coûts d’acquisition et de transaction — — — 0 % — 432 (432 ) 100 % Autres charges non récurrentes — — — 0 % — 113 (113 ) 100 % BAIIA ajusté3 9 009 17 334 (8 325 ) 48 % 40 211 32 309 7 902 24 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié] 30 septembre 2022 31 décembre 2021 ACTIFS Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie 101 822 85 963 Titres négociables 43 320 63 539 Créances commerciales 80 054 55 388 Autres créances 10 345 5 056 Stocks 84 942 72 397 Charges payées d’avance et dépôts 2 000 2 165 Autres actifs financiers courants 17 172 13 491 Impôts sur le résultat à recevoir 3 193 6 970 Total des actifs courants 342 848 304 969 Charges payées d’avance et dépôts 3 777 3 046 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 647 4 671 Immobilisations corporelles 29 927 25 265 Immeubles de placement — 1 457 Immobilisations incorporelles 370 888 350 299 Goodwill 83 412 75 403 Autres actifs financiers 149 739 178 952 Actifs d’impôt différé 1 308 2 048 Autres créances à long terme 46 011 43 431 690 709 684 572 Actifs détenus en vue de la vente 1 786 2 350 Total de l’actif 1 035 343 991 891 BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié] 30 septembre 2022 31 décembre 2021 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 90 865 65 309 Obligations locatives 2 293 1 614 Autres obligations 6 447 1 989 Prêts bancaires 25 148 26 662 Impôts sur le résultat à payer 2 728 7 073 Autres soldes à payer 12 051 2 655 Passif courant total 139 532 105 302 Créditeurs et passifs accumulés 269 281 Obligations locatives 3 550 3 417 Prêt bancaire 8 072 9 265 Autres soldes à payer 24 321 19 235 Passifs d’impôt différé 5 083 12 373 Total des passifs 180 827 149 873 Capitaux propres Capital social 607 765 628 854 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 23 196 21 776 Cumul des autres éléments du résultat global 46 529 (376 ) Résultats non distribués 176 909 191 647 Total des capitaux propres 854 516 842 018 Total du passif et des capitaux propres 1 035 343 991 891 COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié] Trois mois clos le 30 septembre Neuf mois clos le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 Produits 72 281 73 340 211 908 185 205 Coût des produits vendus 41 880 35 574 110 735 97 988 Marge brute 30 401 37 766 101 173 87 217 Charges Ventes et commercialisation 13 456 9 990 34 072 26 787 Charges administratives 10 416 8 763 29 814 25 296 Recherche et développement 4 220 3 793 10 615 9 196 Amortissement d’actifs incorporels 12 243 11 199 34 586 24 136 Dépréciation d’actifs incorporels 2 080 — 2 080 — (Perte) résultat d’exploitation (12 014 ) 4 021 (9 994 ) 1 802 Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (1 096 ) (188 ) (2 150 ) (1 721 ) Autres produits d’intérêt (1 366 ) (1 214 ) (4 219 ) (3 465 ) Charge d’intérêts 1 479 959 4 307 2 287 Autres (résultats) charges (5 860 ) 286 (5 989 ) 193 Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net 5 446 21 301 29 501 (16 644 ) (Gain) perte de change (10 787 ) (7 143 ) (9 105 ) 252 Gain lié à l’hyperinflation (681 ) (92 ) (1 514 ) (214 ) Résultat (perte) avant impôt 851 (9 888 ) (20 825 ) 21 114 Impôt Impôt exigible 1 204 1 351 2 175 1 293 Impôt différé (1 944 ) (2 653 ) (8 296 ) (4 155 ) Recouvrement charge d’impôt (740 ) (1 302 ) (6 121 ) (2 862 ) (Résultat) perte net pour la période 1 591 (8 586 ) (14 704 ) 23 976 Résultat (perte) net de base par action 0,01 (0,07 ) (0,13 ) 0,19 Résultat (perte) net dilué par action 0,01 (0,07 ) (0,13 ) 0,19 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 114 466 484 123 059 239 115 569 933 125 946 921 Dilué 114 597 655 123 059 239 115 569 933 125 970 589 TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié] Trois mois clos le 30 septembre Neuf mois clos le 30 septembre 2022 2021 2022 2021 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat (perte) net de la période 1 591 (8 586 ) (14 704 ) 23 976 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : Dépréciation et amortissements 15 268 12 995 42 427 28 914 Gain net sur instruments financiers 5 446 21 301 29 501 (16 644 ) Perte de change non réalisée (8 104 ) (6 443 ) (7 435 ) (1 087 ) Autres ajustements d’exploitation 1 242 (1 366 ) (1 931 ) 689 15 443 17 901 47 858 35 848 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments (4 114 ) (7 580 ) (12 129 ) 4 089 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 11 329 10 321 35 729 39 937 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (21 412 ) — (80 647 ) (47 895 ) Produit à l’échéance de titres négociables 21 370 — 101 240 146 896 Placements dans des fonds (2 847 ) (5 359 ) (3 300 ) (10 963 ) Produits de distribution reçue des fonds 230 2 042 3 408 13 412 Acquisition d’actifs incorporels (74 ) (1 705 ) (18 524 ) (220 198 ) Autres activités d’investissement (563 ) (688 ) (232 ) 4 000 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (3 296 ) (5 710 ) 1 945 (114 748 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (4 463 ) (17 864 ) (21 385 ) (40 907 ) Produit tiré du remboursement d’emprunts bancaires (56 ) — (5 447 ) (14 911 ) Produit d’emprunts bancaires — 2 325 422 2 325 Autres activités de financement (560 ) (668 ) (1 686 ) (1 931 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (5 079 ) (16 207 ) (28 096 ) (55 424 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 2 954 (11 596 ) 9 578 (130 235 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 93 119 102 582 85 963 229 592 Écart de conversion, montant net 5 749 1 504 6 281 (6 867 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie à la fin de la période 101 822 92 490 101 822 92 490 Trésorerie et équivalents de trésorerie 101 822 92 490 Titres négociables 43 320 63 539 Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 145 142 156 029

