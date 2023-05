Hausse des actions de Knights Group, qui prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires annuel

Knights Group Holdings PLC - société de services juridiques et professionnels basée à Newcastle-under-Lyme, Staffordshire - prévoit un chiffre d'affaires d'environ 142 millions de livres sterling pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 avril, soit une hausse de 13 % par rapport aux 125,6 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Prévoit un bénéfice avant impôt sous-jacent d'environ 21,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 19 % par rapport aux 18,1 millions de livres sterling de l'exercice 2022. L'entreprise affirme qu'elle réalise "des progrès considérables en matière d'améliorations opérationnelles et de productivité dans l'ensemble de l'entreprise".

Le directeur général, David Beech, a déclaré : "Knights a réalisé de bons progrès au cours de l'année, en mettant en œuvre notre stratégie d'acquisitions sélectives, en attirant des talents de grande qualité, en apportant des améliorations opérationnelles dans l'ensemble de l'entreprise et en renforçant notre équipe de directeurs des services à la clientèle".

En janvier, Knights Group a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 19 % pour atteindre 71,2 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 31 octobre, contre 59,7 millions de livres sterling un an plus tôt, et que son bénéfice avant impôt était passé de 848 000 livres sterling à 4,1 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 90,30 pence l'unité, en hausse de 6,2 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 28

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

