Knights Group Holdings plc est une société de portefeuille basée au Royaume-Uni. La société est principalement engagée dans la fourniture de services juridiques et professionnels par le biais de ses filiales. La société investit dans divers secteurs, notamment l'agriculture et la chaîne d'approvisionnement alimentaire, l'aviation, la consommation et la vente au détail, l'énergie, les déchets et les ressources naturelles, les services financiers et professionnels, les jeux d'argent, les soins de santé, l'industrie, le transport et les services de soutien, la gestion et la promotion immobilières, la technologie, les médias et les télécommunications. La gamme de services de la société comprend l'immobilier, la résolution de conflits, les services aux entreprises, l'emploi et les services aux particuliers. Elle fournit des services à plus de 13 000 entreprises clientes à partir d'environ 17 bureaux répartis dans tout le Royaume-Uni.