Knights Group Holdings plc est une société holding basée au Royaume-Uni. La société fournit des services juridiques et professionnels diversifiés à l'échelle nationale. Elle fournit des services à environ 10 000 entreprises clientes à partir de 23 sites au Royaume-Uni. La société est engagée dans la fourniture de services bancaires, commerciaux, d'entreprise, de protection des données, de conseil en matière de dettes, de résolution des litiges, d'emploi, de logement et de régénération, d'immigration, d'enquêtes, de licences et de jeux, de services personnels, d'immobilier, de réglementation, de propriété résidentielle, de restructuration et d'insolvabilité, de services fiscaux et autres. La société investit dans divers secteurs, notamment l'aviation, l'agriculture et la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la consommation et la vente au détail, l'énergie, les déchets et les ressources naturelles, les services financiers et professionnels, les jeux d'argent, les soins de santé, l'industrie, les transports et les services de soutien, la gestion et la promotion immobilière, ainsi que la technologie, les médias et les télécommunications.