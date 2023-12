Knightscope, Inc. est un fournisseur de robots de sécurité autonomes (ASR). La société fournit également des dispositifs de communication d'urgence à lumière bleue, qui consistent en des tours de lumière bleue d'urgence, des tours de téléphone d'urgence à lumière bleue (E-Phone), des tours de téléphone d'urgence cellulaire entièrement intégrées et alimentées par l'énergie solaire, et des systèmes de boîtes d'appel d'urgence (Call Box). Les produits de la société comprennent le K1 Hemisphere, le K1 Tower, le K1 Blue Light Tower, le K1 Blue Light E-Phone, le K1 Call Box, le K1 Retrofit Kit, le K3, le K5, le K7, le Knightscope Security Operations Center (KSOC) et le Knightscope+. Les K5 et K3 de la société sont conçus pour parcourir une zone géo-clôturée de manière autonome en utilisant de nombreux capteurs et lasers, soit de manière aléatoire, soit sur la base d'un algorithme de patrouille particulier. Ils aident à contourner les personnes, les véhicules et les objets dans des environnements intérieurs ou extérieurs dynamiques. La société vend ses solutions de sécurité polyvalentes ASR et stationnaires dans le cadre d'un abonnement annuel, selon un modèle commercial de type Machine-as-a-Service (MAAS).

Secteur Equipements et composants électriques