Deutsche Bank relève Knorr-Bremse à 'Achat' - objectif 68 euros

FRANCFORT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research a relevé la recommandation de Knorr-Bremse de "conserver" à "acheter" et l'objectif de cours de 62 à 68 euros face à la réouverture de la Chine. En 2022, le marché chinois a été un lourd fardeau pour l'action du fabricant de freins pour véhicules ferroviaires et utilitaires, qui devrait désormais être un grand bénéficiaire de l'assouplissement, écrit l'analyste Gael de-Bray dans une étude publiée lundi. A cela s'ajoute la forte demande sur les marchés américain et européen./tih/ck

Publication de l'étude originale : 09.01.2023 / Heure non précisée dans l'étude / CET Première diffusion de l'étude originale : 09.01.2023 / 06:45 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------