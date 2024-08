Knorr Bremse AG est une société basée en Allemagne qui fabrique des systèmes de freinage et d'autres sous-systèmes pour les véhicules ferroviaires et commerciaux. Elle opère à travers deux segments : Systèmes pour véhicules ferroviaires et Systèmes pour véhicules commerciaux. Le segment des systèmes de véhicules ferroviaires équipe les véhicules de transport en commun, tels que les voitures de métro, et les trains de marchandises et de passagers de grandes lignes avec des systèmes de freinage, ainsi que des systèmes d'entrée, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), une alimentation électrique auxiliaire, des systèmes d'aide à la conduite, un équipement de traction électrique et une technologie de contrôle, entre autres. Le segment des systèmes pour véhicules commerciaux offre des produits pour les camions, les bus, les remorques et les machines agricoles. Le portefeuille de produits comprend des systèmes de freinage et des solutions de dynamique du véhicule, comme l'assistance au conducteur, des systèmes d'alimentation et de distribution d'énergie, comme les compresseurs d'air, et des produits d'efficacité énergétique et des sous-systèmes de transmission, comme les amortisseurs de vibrations, entre autres. La société propose également des services après-vente.