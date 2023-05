Knorr-Bremse avec une bonne demande malgré des prix plus élevés - les coûts pèsent sur la balance

MUNICH (dpa-AFX) - Le fabricant de camions et de freins de trains Knorr-Bremse a fait un peu mieux que prévu au premier trimestre grâce à une bonne demande en Asie et en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires a augmenté plus fortement que les analystes ne l'avaient prévu grâce au bon développement de l'activité véhicules utilitaires. Le secteur des véhicules ferroviaires a toutefois connu des difficultés, la disparition de l'activité russe se répercutant sur le résultat, mais aussi l'inflation élevée. Le président du directoire Marc Llistosella travaille encore actuellement à la restructuration du groupe, pour laquelle il ne doit pas y avoir d'interdiction de penser - il veut présenter les premiers résultats en juillet.

L'action Knorr-Bremse, cotée au MDax, a progressé d'environ 1,6 % dans les premiers échanges. Au vu des commandes et des chiffres d'affaires, c'est un bon début d'année, a écrit l'analyste de JPMorgan Akash Gupta. Sven Weier de l'UBS a estimé que les chiffres du fabricant de systèmes de freinage étaient solides. Le titre a déjà gagné plus d'un quart de sa valeur cette année, mais il n'a fait que regagner le terrain perdu. Sur une période de douze mois, le cours fait presque du surplace.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 14 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,91 milliard d'euros, comme le groupe l'a annoncé jeudi à Munich. Les entrées de commandes ont augmenté d'environ trois pour cent pour atteindre 2,18 milliards d'euros, bien que Knorr-Bremse ait augmenté ses prix. C'est surtout en Asie et en Amérique du Nord que la demande a été forte.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) corrigé des facteurs spéciaux a augmenté de 5,6 pour cent à 192 millions d'euros, soit un peu moins que le bénéfice, et la marge opérationnelle de 10,0 pour cent était inférieure de presque un point de pourcentage à la valeur de l'année précédente.

Dans le secteur des trains, le retrait de Russie s'est traduit par un recul du résultat. Mais la hausse générale des coûts a également touché le secteur des freins de trains, des systèmes de portes et de la climatisation. Au cours des prochains trimestres, la hausse des bénéfices, le programme d'économies et la vente prévue de Kiepe Eletric devraient améliorer la marge. Chez Knorr, le secteur des véhicules ferroviaires est celui qui présente la meilleure rentabilité.

Dans le domaine des véhicules utilitaires comme les camions et les bus, Knorr-Bremse a profité de l'évolution positive de la production de camions en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Si les constructeurs de camions comme Daimler Truck, Traton ou Volvo produisent plus, cela joue en faveur du fournisseur de systèmes de freinage et de commande de Munich. Knorr-Bremse a surtout pu augmenter les prix de ses produits.

Le bénéfice net du groupe a grimpé de 5 pour cent pour atteindre 132,5 millions d'euros. La direction a confirmé les perspectives, bien que le directeur financier Markus Weber ait constaté une "situation conjoncturelle difficile". Selon ses propres déclarations, le patron Llistosella ne veut pas non plus se reposer sur les résultats des trois premiers mois. "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour augmenter nos résultats et notre rentabilité", a-t-il déclaré. "Pour cela, il n'y a pas d'interdiction de penser, même la séparation de participations dans des entreprises qui ne correspondent plus à notre stratégie d'entreprise et de rentabilité est importante et juste". Il a l'intention de rendre ses plans publics en juillet./men/tav/stk