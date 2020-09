Knorr-Bremse : chute de 8% après ses résultats trimestriels

11/09/2020 | 11:19

Le titre chute de près de -8% après avoir publié un CA de 1 428 ME sur le 2ème trimestre, en baisse organique de 21.3% (consensus à 1 427 ME).



Oddo indique la marge ' operating EBITDA ' est de 17.2% (en baisse de 190 pb - le consensus est de 17.1%) et le résultat net ressort à 115 ME contre 109 ME attendus.



' Les prises de commandes ont atteint 1 139 ME, en recul organique de 29.5%. Le FCF était décent à +48 ME contre +158 ME au T2 2019 : il risquait d'être négatif au vu de l'ampleur de la crise ' souligne Oddo.



Le management est confiant dans l'avenir. ' Le CFO et les 2 directeurs d'activité ont expliqué que les deux derniers mois ont renforcé leur confiance dans la guidance annuelle (revenus entre 5.9-6.2 MdE, marge ' d'operating EBITDA ' de 16.5-17.5%) '.



Oddo s'attend désormais à un CA 2020e et 2021e de 6 087 ME et 6 893 ME respectivement, soit une baisse organique de 9.9% suivie d'un rebond de 13.6%. Auparavant nous visions 6 054 ME et 6 854 ME.



' En termes de marge ' d'operating EBITDA ' nous visons 17.1% en 2020e et 18.8% en 2021e (contre 17.0% et 18.7%). Le résultat net ressort désormais à 429 ME et 666 ME (contre 422 ME et 656 ME auparavant). Enfin notre FCF est estimé à 493 ME en 2020e (contre 859 ME en 2019) et 537 ME en 2021e ' rajoute le bureau d'analyses.



