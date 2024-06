Know Labs, Inc. a annoncé de nouveaux résultats intermédiaires d'une étude de recherche clinique qui a évalué la précision du capteur diélectrique à radiofréquence (RF) non invasif exclusif de Know Labs dans la mesure de la glycémie. Des participants atteints de prédiabète et de diabète de type 2 ont été étudiés et le sang veineux a été utilisé comme référence comparative.

L'étude a révélé que la précision du capteur exclusif de Know Labs dans l'estimation des valeurs de la glycémie est restée statistiquement stable, avec un ensemble de données élargi et un nouveau modèle d'apprentissage automatique. Cette étude reflète les derniers résultats du premier protocole de recherche clinique de Know Labs ?

Cette étude reflète les derniers résultats du premier protocole de recherche clinique de Know Labs impliquant des personnes atteintes de diabète et utilisant le sang veineux comme référence comparative. En mars de cette année, Know Labs a présenté les premiers résultats intermédiaires de ce même protocole de recherche clinique lors de la 17e Conférence internationale sur les technologies et traitements avancés pour le diabète (ATTD), dans laquelle son moniteur de glycémie non invasif et son modèle d'apprentissage automatique entraînés sur des données collectées en laboratoire ont atteint un taux d'erreur moyenne de 11,1 %. Par rapport à l'étude précédente, qui était basée sur 10 participants et 650 valeurs de glycémie RF et de référence appariées, cette étude a impliqué plus de deux fois plus de données collectées auprès de 22 participants, ce qui a donné 1 430 valeurs appariées.

Conception de l'étude : Le capteur RF exclusif utilisé dans l'étude mesure les niveaux de glucose à l'aide de la spectroscopie diélectrique en balayant rapidement une large gamme de fréquences RF et en enregistrant les valeurs de tension détectées à chaque fréquence pour quantifier, à l'aide d'algorithmes ML secrets, les niveaux de glucose sanguin en continu et en temps réel. Le capteur a scanné en continu les avant-bras des participants pendant trois heures au cours d'un test oral de tolérance au glucose de 75g. Sur les 22 participants, 1 430 échantillons de sang veineux ont été prélevés à l'aide d'un cathéter intraveineux périphérique et analysés à l'aide d'un lecteur de glycémie hospitalier homologué par la FDA comme dispositif de référence.

Les données ont été prétraitées à l'aide de techniques de lissage et une répartition 80/20 a été effectuée pour créer des ensembles de données d'entraînement et de test, respectivement. Know Labs a entraîné un modèle de ML pour estimer les valeurs de référence de la glycémie veineuse sur 80 % des données, soit 1 143 valeurs appariées de l'appareil RF et de la glycémie veineuse sélectionnées au hasard dans l'ensemble des données, puis les a testées sur les 20 % de données restantes (287 valeurs appariées). Résultats : Sur l'ensemble des données de test retenues, la glycémie a été estimée avec une MARD de 11,8 % ± 1,5 % par rapport au sang veineux.

Les résultats ont été similaires pour les plages normoglycémiques (12,1 % ± 1,8 %) et hyperglycémiques (11,0 % ± 2,3 %). Par rapport aux résultats précédents présentés en mars, le MARD de 11,8 % n'est pas statistiquement différent, pas plus que les résultats dans les plages hyperglycémiques (>180 mg/dL) et normoglycémiques (70 à 180 mg/dL), ce qui indique une stabilité de la précision. Ces résultats intermédiaires s'inscrivent dans le cadre d'une étude clinique plus vaste, désormais achevée, menée de septembre 2023 à février 2024 auprès de plus de 30 participants.

Alors que la société poursuit son chemin vers l'autorisation de la FDA, Know Labs déploiera le moniteur de glucose continu non invasif portable KnowU, récemment annoncé, dans le cadre d'études cliniques et de laboratoire en cours. Le format portable de l'appareil KnowU permet à ces études d'évaluer les performances de la technologie tout au long du port continu, dans des environnements "réels" en dehors du laboratoire où de nouveaux éléments d'interférence sont probables, et dans des plages glycémiques plus extrêmes (inférieures à 70 mg/dL et supérieures à 350 mg/dL).

Au fur et à mesure que de nouvelles données seront recueillies dans ces domaines et que d'autres variables entreront en jeu, l'entreprise apportera les améliorations nécessaires au dispositif et aux algorithmes qui l'accompagnent.