Know Labs, Inc. se consacre au diagnostic médical non invasif. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de sa technologie propriétaire de capteurs utilisant la spectroscopie radio et micro-ondes. Associée à sa plateforme d'apprentissage automatique, la plateforme technologique de capteurs Bio-RFID de la société identifie et mesure divers matériaux ou analytes en utilisant l'énergie électromagnétique pour détecter, enregistrer, identifier et mesurer la signature de ces matériaux ou analytes. Les données obtenues grâce à cette technologie de capteurs sont analysées à l'aide des algorithmes secrets de l'entreprise. La société se concentre sur les analytes liés à la santé humaine, dont l'identification fournit des informations diagnostiques et nécessite, de par leur nature, une autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Le premier de ces analytes est la surveillance non invasive des niveaux de glucose dans le sang. Son dispositif fournit à l'utilisateur des informations en temps réel sur son taux de glycémie.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés