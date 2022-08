KnowBe4 annonce la création de KnowBe4 Ventures

KnowBe4 Ventures co-investira dans des startups axées sur la sécurité et cherchant à travailler avec des entreprises qui renforcent et soutiennent la couche humaine de la cybersécurité

KnowBe4 Inc (Nasdaq : KNBE), le fournisseur de la plus grande plateforme au monde spécialisée dans la formation de sensibilisation à la sécurité, et simulation de phishing, a annoncé la création de KnowBe4 Ventures, sa filiale de capital-risque axée sur la couche humaine de la cybersécurité. Deux fonds de capital-risque, de premier plan, axés sur la cybersécurité, à savoir, Elephant et Ten Eleven Ventures, travaillent actuellement en partenariat avec KnowBe4 sur cette initiative.

Selon le Rapport d’enquête sur la violation des données (Data Breach Investigations Report, DBIR), édition 2022, de Verizon, 82 % des violations impliquent un élément humain, mais moins de 3 % des budgets de cybersécurité sont dépensés dans ce domaine. Cette inadéquation des dépenses représente pour KnowBe4 Ventures une opportunité d’investir dans des entreprises innovantes qui renforcent et soutiennent la couche humaine de la cybersécurité.

« Les cyberattaques continuent de miner les organisations de tous les secteurs », a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « La majorité de ces attaques ciblent les personnes, et il est donc important de soutenir les créateurs d’entreprise qui cherchent à améliorer la culture de sécurité et souligner l’urgence de renforcer la couche humaine. »

La filiale KnowBe4 Ventures investira hors bilan et se concentrera sur les investissements de stade préliminaire allant de l’amorçage jusqu’aux levées de fonds de série B.

KnowBe4 Ventures investira dans des entreprises qui :

s’intéressent à la couche humaine de la cybersécurité ou ont un cas d’intégration avec les produits de KnowBe4 ;

lèvent activement des fonds et ont un investisseur principal reconnu ;

offre un produit sur le marché et ont déjà su attirer des clients initiaux ; et

mettent en œuvre une stratégie financière convaincante, un modèle économique exprimé sur une base unitaire (« unit economics »), et présentent un potentiel de croissance à long terme.

Les sociétés du portefeuille de KnowBe4 Ventures comprennent Adlumin, LUMU Technologies et EasyDMARC.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme au monde de formation de sensibilisation à la sécurité, et simulation de phishing, fournit ses services à plus de 52 000 organisations à travers le monde. Fondée par le spécialiste de la sécurité informatique et de la sécurité des données, Stu Sjouwerman, KnowBe4 aide les organisations à prendre en compte l’élément humain de la sécurité, en sensibilisant aux ransomwares, aux impostures des fraudeurs se faisant passer pour des cadres dirigeants, et aux autres tactiques d’ingénierie sociale, grâce à une approche nouvelle de la formation axée sur la sensibilisation à la sécurité. Kevin Mitnick, un spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale, et responsable du Hacking, chez KnowBe4, a contribué à la conception de la trousse de formation de KnowBe4, sur la base de ses tactiques d’ingénierie sociale soigneusement documentées. Des dizaines de milliers d’organisations s’appuient sur KnowBe4 pour faire en sorte que leurs utilisateurs finaux soient leur dernière ligne de défense.

