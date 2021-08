KnowBe4 : lance un kit de ressources pour se défendre contre le nombre croissant de cyberattaques

Les ressources de cybersécurité gratuites de KnowBe4 visent à aider les administrateurs informatiques à renforcer leurs efforts de formation à la sensibilisation à la sécurité

KnowBe4, le fournisseur de la plus grande trousse formation au monde en matière de sensibilisation à la sécurité et de simulation d’hameçonnage, a lancé aujourd’hui un kit de ressources à l’occasion du Cybersecurity Awareness Month (Mois de la sensibilisation à la cybersécurité) en octobre.

Le « Cybersecurity Awareness Month Resource Kit » (Kit de ressources pour le mois de la sensibilisation à la cybersécurité) de KnowBe4 contient un guide du kit et des idées de campagne pour aider les administrateurs informatiques à démarrer, un planificateur de formation hebdomadaire, deux vidéos de formation gratuites, des infographies, des fiches de conseils et des fonds d’écran. Les deux vidéos de formation gratuites, intitulées « Your Role: Internet Security and You » (Votre rôle, la sécurité Internet et vous) et « 2021 Social Engineering Red Flags » (Les signaux d’alarme de l’ingénierie sociale en 2021), sont disponibles dans une variété de langues.

« Les ressources de cybersécurité que nous proposons aux administrateurs informatiques visent à les soutenir dans leurs projets de formation et dans leurs initiatives de sensibilisation à la sécurité, à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité en octobre », a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « On ne constate pas du tout de ralentissement des attaques de la part des acteurs malveillants, qui peuvent s’en prendre aux infrastructures critiques comme aux petites entreprises. Par conséquent, les organisations doivent éduquer leurs employés en les sensibilisant aux menaces et aux vecteurs d’attaque les plus récents. Le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité est une initiative dans le cadre de laquelle nous pouvons concentrer nos efforts pour le mois d’octobre, tout en mettant de l’avant les efforts qui permettent de mieux protéger nos organisations tout au long de l’année. »

Cette année, le thème du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité 2021 de la National Cybersecurity Alliance est « Do Your Part » (Apportez votre contribution). #BeCyberSmart. Le thème vise à permettre aux individus et aux organisations d’assumer leur rôle dans la protection de leur partie du cyberespace. Si chacun apporte sa contribution (en mettant en œuvre des pratiques de sécurité plus strictes, en sensibilisant la communauté, en éduquant les publics vulnérables ou en formant les employés), notre monde interconnecté sera plus sûr et plus résilient pour tous.

Pour télécharger le Kit de ressources du mois de sensibilisation à la cybersécurité de KnowBe4 2021, visitez https://www.knowbe4.com/cybersecurity-awareness-month-resource-kit.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, le fournisseur de la plus grande plateforme mondiale de formation à la sensibilisation à la sécurité et de simulation d’hameçonnage, est utilisé par plus de 41 000 organisations à travers le monde. Fondée par le spécialiste de la sécurité informatique et de la sécurité des données, Stu Sjouwerman, KnowBe4 aide les organisations à prendre en compte l’élément humain de la sécurité en sensibilisant aux ransomwares, aux impostures de personnes se faisant passer pour des cadres dirigeants (« CEO fraud ») et à d’autres tactiques d’ingénierie sociale grâce à une approche nouvelle de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Kevin Mitnick, un spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale et responsable du hacking chez KnowBe4, a aidé à concevoir la trousse de formation de KnowBe4 sur la base de ses tactiques d’ingénierie sociale bien documentées. Des dizaines de milliers d’organisations s’appuient sur KnowBe4 pour faire en sorte que leurs utilisateurs finaux soient leur dernière ligne de défense.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210819005789/fr/