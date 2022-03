M. Reich remplacera l’ancien directeur financier Krish Venkataraman alors qu’il quitte ce poste pour le conseil d’administration de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme mondiale de formation spécialisée dans la sensibilisation à la sécurité, et de simulation de phishing, a annoncé aujourd’hui que le nouveau directeur financier Bob Reich avait pris ses fonctions, remplaçant l’ancien directeur financier Krish Venkataraman qui va intégrer le conseil d’administration de KnowBe4.

M. Reich intègre son nouveau poste en y apportant plus de 25 ans de stratégies de création de valeur transformatrices de premier plan et une vaste expertise en gestion d’entreprise et financière. Il a occupé des postes de direction au sein d’un certain nombre d’entreprises cotées en bourse et d’entreprises parrainées par des capitaux privés de premier plan. Dernièrement, il exerçait les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier de Catalina Marketing Corporation, et a exercé avant cela les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier de Syniverse Holdings, Inc. Auparavant, il a occupé les postes de vice-président principal et de directeur financier de Hawaiian Telcom Communications, Inc., ainsi que des postes de direction chez McLeodUSA, Inc. et Wisconsin Central Transportation Corporation. M. Reich a débuté sa carrière dans la finance chez Deloitte à Chicago.

« Bob est un cadre financier accompli qui apporte une expérience de leadership exceptionnelle acquise au sein de plusieurs sociétés mondiales de logiciels et de technologie », a déclaré Stu Sjouwerman, PDG de KnowBe4. « Nous sommes très heureux d’accueillir Bob au sein de l’équipe de direction et nous sommes convaincus que ses compétences seront un excellent complément aux plans de croissance futurs de KnowBe4. Nous sommes par ailleurs reconnaissants à Krish pour son leadership et sa perspicacité, car il a joué un rôle crucial pour que KnowBe4 réussisse à devenir une société cotée en bourse l’année dernière. Alors que Krish passe à la prochaine étape de sa carrière en intégrant notre conseil d’administration, nous estimons que c’est une chance de continuer à avoir sa contribution et sa gouvernance. »

« Krish a réuni une équipe de finance et de relations avec les investisseurs exceptionnelle et performante chez KnowBe4 », a déclaré Robert Reich. « C’est un honneur pour moi de lui succéder en tant que nouveau directeur financier de KnowBe4 et j’ai hâte de travailler en collaboration avec Stu et le reste de l’équipe de direction pour contribuer à ce que l’incroyable success story de KnowBe4 continue. »

Pour en savoir plus sur KnowBe4, rendez-vous sur www.knowbe4.com.

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme mondiale de formation spécialisée dans la sensibilisation à la sécurité, et de simulation de phishing, fournit ses services à plus de 47 000 organisations à travers le monde. Fondée par le spécialiste de la sécurité informatique et de la sécurité des données, Stu Sjouwerman, KnowBe4 aide les organisations à prendre en compte l’élément humain de la sécurité, en sensibilisant aux ransomwares, aux impostures des fraudeurs se faisant passer pour des cadres dirigeants, et aux autres tactiques d’ingénierie sociale, grâce à une approche nouvelle de la formation axée sur la sensibilisation à la sécurité. Kevin Mitnick, un spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale, et responsable du Hacking, chez KnowBe4, a contribué à la conception de la trousse de formation de KnowBe4, sur la base de ses tactiques d’ingénierie sociale soigneusement documentées. Des dizaines de milliers d’organisations s’appuient sur KnowBe4 pour faire en sorte que leurs utilisateurs finaux soient la dernière ligne de défense.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220310005992/fr/