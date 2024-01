Knowledge Marine & Engineering Works Limited est une société basée en Inde qui exerce des activités de propriété, d'affrètement et de location, ainsi que de recrutement, d'exploitation et de maintenance technique de bateaux, de dragage et de réparation/maintenance de bateaux et d'infrastructures marines, et de travaux connexes en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent le dragage, la propriété et l'exploitation d'embarcations et d'équipements auxiliaires, ainsi que la réparation et l'entretien d'embarcations et d'infrastructures maritimes. Sa flotte comprend un bateau pilote, un patrouilleur de vitesse, un bateau de surveillance, une drague à benne preneuse, une drague suceuse porteuse, des vedettes d'amarrage et un bateau de service. Ses actifs maritimes opérationnels comprennent River Pearl 1, River Pearl 2, River Pearl 3, River Pearl 4, River Pearl 5, River Pearl 6, River Pearl 7, River Pearl 8, River Pearl 9 et River Pearl 10. Ses filiales sont Indian Ports Dredging Private Limited et Knowledge Infra Ports Private Limited.

Secteur Loisirs et détente