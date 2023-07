Knowles Corporation est un fournisseur de microphones micro-acoustiques et de haut-parleurs à armature équilibrée, de solutions audio, de condensateurs haute performance et de produits de filtrage de radiofréquences (RF). La société opère à travers trois segments : Precision Devices (PD), Medtech & Specialty Audio (MSA) et Consumer MEMS Microphones (CMM). Son segment PD est spécialisé dans la conception et la fourniture de produits de condensateurs haute performance et de solutions RF destinés principalement aux marchés de la défense, du MedTech, des véhicules électriques et de l'industrie. Son segment MSA conçoit et fabrique des haut-parleurs à armature équilibrée et des microphones utilisés dans des applications qui servent les marchés de la santé auditive et de l'audio haut de gamme. Son segment CMM conçoit et fabrique des microphones et des solutions audio de systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS) utilisés dans des applications qui servent principalement les marchés de l'oreille, de l'Internet des objets (IoT), de l'informatique et des smartphones. Elle dispose d'installations de vente, d'assistance et d'ingénierie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Secteur Matériel informatique