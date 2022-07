Exclusif-Les anciens Républicains et Démocrates vont former un nouveau troisième parti politique américain

Le nouveau parti, appelé Forward, sera initialement coprésidé par l'ancien candidat démocrate à la présidence Andrew Yang et Christine Todd Whitman, l'ancien gouverneur républicain du New Jersey. Ils espèrent que le parti deviendra une alternative viable aux partis républicain et démocrate qui dominent la politique américaine, ont déclaré les membres fondateurs à Reuters.

Les dirigeants du parti organiseront une série d'événements dans deux douzaines de villes cet automne afin de présenter sa plate-forme et d'attirer des soutiens. Ils organiseront un lancement officiel à Houston le 24 septembre et la première convention nationale du parti dans une grande ville américaine l'été prochain.

Le nouveau parti est issu de la fusion de trois groupes politiques qui ont émergé ces dernières années en réaction au système politique américain de plus en plus polarisé et bloqué. Les dirigeants ont cité un sondage Gallup de l'année dernière montrant qu'un nombre record de deux tiers des Américains pensent qu'un troisième parti est nécessaire.

La fusion implique le Renew America Movement, formé en 2021 par des dizaines d'anciens fonctionnaires des administrations républicaines de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush et Donald Trump ; le Forward Party, fondé par Yang, qui a quitté le Parti démocrate en 2021 et est devenu indépendant ; et le Serve America Movement, un groupe de démocrates, de républicains et d'indépendants fondé par l'ancien membre républicain du Congrès David Jolly.

Les deux piliers de la plate-forme du nouveau parti sont de "revigorer une économie équitable et florissante" et de "donner aux Américains plus de choix lors des élections, plus de confiance dans un gouvernement qui fonctionne, et plus de parole dans notre avenir."

Le parti, qui est centriste, n'a pas encore de politiques spécifiques. Il dira lors de son lancement jeudi : "Comment allons-nous résoudre les grands problèmes auxquels l'Amérique est confrontée ? Pas à gauche. Pas à droite. En avant".

Historiquement, les tiers partis n'ont pas réussi à prospérer dans le système américain à deux partis. Occasionnellement, ils peuvent avoir un impact sur une élection présidentielle. Selon les analystes, Ralph Nader, du Parti vert, a siphonné suffisamment de voix au candidat démocrate Al Gore en 2000 pour aider le républicain George W. Bush à remporter la Maison Blanche.

Il n'est pas clair comment le nouveau parti Forward pourrait avoir un impact sur les perspectives électorales de l'un ou l'autre parti dans un pays aussi profondément polarisé. Les analystes politiques sont sceptiques quant à sa capacité à réussir.

Forward vise à obtenir l'enregistrement du parti et l'accès aux urnes dans 30 États d'ici la fin de 2023 et dans les 50 États d'ici la fin de 2024, à temps pour les élections présidentielles et législatives de 2024. Il vise à présenter des candidats pour les courses locales, telles que les commissions scolaires et les conseils municipaux, dans les chambres d'État, au Congrès américain et jusqu'à la présidence.

`LES FONDAMENTAUX ONT CHANGÉ`

Dans une interview, Yang a déclaré que le parti commencera avec un budget d'environ 5 millions de dollars. Il a des donateurs en vue et des centaines de milliers de membres à la base entre les trois groupes fusionnés.

"Nous commençons dans une position financière très forte. Le soutien financier ne sera pas un problème", a déclaré Yang.

Une autre personne impliquée dans la création de Forward, Miles Taylor - un ancien responsable de la sécurité intérieure dans l'administration Trump - a déclaré que l'idée était de donner aux électeurs "un troisième parti national viable et crédible."

Taylor a reconnu que les tiers partis avaient échoué dans le passé, mais a déclaré : "Les principes fondamentaux ont changé. Lorsque d'autres mouvements de tiers partis ont émergé dans le passé, c'était en grande partie à l'intérieur d'un système où le peuple américain ne demandait pas d'alternative. La différence ici est que nous voyons un nombre historique d'Américains dire qu'ils en veulent une."

Stu Rothenberg, un analyste politique non partisan chevronné, a déclaré qu'il était facile de parler de la création d'un troisième parti mais presque impossible de le faire.

"Les deux principaux partis politiques partent avec d'énormes avantages, notamment 50 partis d'État construits sur des décennies", a-t-il déclaré.

M. Rothenberg a souligné que les candidats tiers à la présidence comme John Anderson en 1980 et Ross Perot en 1992 et 1996 se sont éteints, ne parvenant pas à construire un véritable tiers parti qui devienne un facteur dans la politique nationale.