KNR Constructions Limited est une société de développement d'infrastructures basée en Inde. La société est engagée dans la construction de routes, de ponts, d'autoroutes et de projets d'irrigation. Elle fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans divers secteurs, à savoir les routes et autoroutes, l'irrigation et la gestion des infrastructures d'eau urbaines. Ses projets comprennent des projets d'autoroutes, d'irrigation et de gestion de l'eau, de ponts fluviaux et de développement urbain. Son projet d'aménagement urbain en cours est le projet Challaghatta Main Valley (Package CVD-II), qui prévoit le remodelage des égouts pluviaux primaires et secondaires, des ponts et des ponceaux, ainsi que des travaux connexes dans la vallée principale de Challaghatta, dans la ville de Bangalore. Ses filiales comprennent KNR Agrotech & Beverages Private Limited, KNR Infrastructure Projects Private Limited, KNR Energy Limited, KNRC Holdings and Investments Private Limited, KNR Tirumala Infra Private Limited et KNR Srirangam Infra Private Limited.

Secteur Construction et ingénierie