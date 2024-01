Knutsford Express Services Limited est une société basée en Jamaïque. Ses principales activités sont la fourniture de services de transport et de messagerie et la location d'immeubles de placement. La société opère à travers deux segments : Transport et messagerie, et Immeubles de placement. James, Falmouth, Trelawny, Drax Hall, St. Ann, Angels (Spanish Town), St. Catherine, New Kingston, Kingston, Gutters, St. Elizabeth, Luana, St. Elizabeth, Mandeville, Manchester, Savanna-la-mar, Westmoreland, May Pen, Clarendon, Port Antonio, Portland, Port Maria, St. Les filiales de la société comprennent KE Connect Limited, qui assure des liaisons pratiques avec les aéroports internationaux de l'île, KE Connect US LLC, qui fournit des services d'affrètement de bus et d'autocars, et Knutsford Express Investments Limited, qui se consacre au développement immobilier et à d'autres initiatives d'investissement.