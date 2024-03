KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO. LTD. un fabricant de médicaments. La société opère dans trois secteurs. Le segment de la fabrication et de la vente de produits ménagers domestiques et le segment de la fabrication et de la vente de produits ménagers à l'étranger proposent des produits de soins de santé, des produits de première nécessité, des produits de soins de la peau et d'autres produits. Le secteur de la vente par correspondance s'occupe de la vente par correspondance de compléments alimentaires, de produits de soins de la peau et autres.

Secteur Produits cosmétiques