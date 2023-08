Kobe Steel, Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'aciers et métallurgiques. En outre, le groupe développe une activité de production de machines de construction et industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits d'aciers et d'aluminium (42,3%) : fils d'aciers spéciaux, tubes inoxydables, produits d'aciers laminés, feuillards en acier, plaques, feuilles d'aluminium, produits en alliages d'aluminium, matériaux de construction, etc. ; - fabrication de machines de construction (17,8%) : grues, excavatrices hydrauliques, mini excavatrices et chargeuses sur pneus ; - vente de matériaux avancés (15,6%) : feuillards en cuivre pour semi-conducteurs, tubes de cuivre pour climatiseurs, aluminium extrudés, produits en alliages d'aluminium, poudre de fer, etc. ; - fabrication de machines industrielles (7,8%) : compresseurs, machines à haute pression, pompes à chaleur, équipements de centrales nucléaires, etc. ; - prestations de services d'ingénierie (6,4%) ; - production d'électricité (5,3%) ; - vente de matériaux et d'équipements de soudage (3,6%) ; - autres (1,2%) : notamment vente d'équipements électroniques et développement immobilier.

Secteur Acier