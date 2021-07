Tokyo finit en nette hausse après le début "sans accrocs" des JO

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 916 Mrd 17 371 M 14 763 M Résultat net 2022 32 345 M 293 M 249 M Dette nette 2022 820 Mrd 7 433 M 6 317 M PER 2022 7,62x Rendement 2022 2,82% Capitalisation 247 Mrd 2 231 M 1 900 M VE / CA 2022 0,56x VE / CA 2023 0,56x Nbr Employés 40 517 Flottant 89,7% Graphique KOBE STEEL, LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KOBE STEEL, LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 7 Dernier Cours de Cloture 680,00 JPY Objectif de cours Moyen 815,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 19,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kunio Uchiyamada Head-Company-Wide Compliance Takao Kitabata Independent Outside Director Takashi Okimoto Independent Outside Director Hiroyuki Bamba Independent Outside Director Yoshiiku Miyata Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KOBE STEEL, LTD. 23.41% 2 361 ARCELORMITTAL 43.88% 32 430 NUCOR CORPORATION 77.35% 28 934 POSCO 29.96% 23 614 TATA STEEL LIMITED 99.19% 18 897 NIPPON STEEL CORPORATION 31.59% 15 874