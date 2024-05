Koc Holding AS est une société holding basée en Turquie, qui opère dans un certain nombre de secteurs par le biais de ses filiales. La société opère dans les secteurs d'activité suivants : Énergie, Automobile, Biens de consommation durables, Finance et Autres. Son segment Autres est engagé dans l'alimentation, le commerce de détail, le tourisme, les technologies de l'information (TI) et les activités de construction navale. Le segment Énergie est engagé dans la production d'électricité, l'exploitation minière, le transport de pétrole, la production et le commerce de produits pétroliers, de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le segment Automobile est engagé dans la production, le commerce, l'assurance et la location de voitures. Le segment des biens de consommation durables est engagé dans la production et la vente d'une gamme de biens de consommation durables, tels que les climatiseurs. Le segment Finance est engagé dans les activités bancaires, de crédit à la consommation, d'affacturage, de leasing, de courtage, de gestion de portefeuille, de conseil financier, d'immobilier et d'assurance.

Secteur Sociétés holdings