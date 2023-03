Stellantis et Koc Holding parviennent à un accord sur la JV Tofas

"En vertu d'un nouvel accord stratégique conclu aujourd'hui, Tofas va acquérir la totalité du capital social de la société de distribution Stellantis en Turquie, Stellantis Otomotiv Pazarlama", a indiqué le groupe dans un communiqué.

En conséquence, toutes les marques de Stellantis dans le pays - Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel et Peugeot - seront distribuées par Tofas, a précisé Stellantis.

"Rassembler toutes les activités en Türkiye sous une seule entité (...) permettra non seulement des synergies sans précédent dans les activités commerciales, la production et la R&D au niveau mondial, mais ouvrira également la voie pour proposer des produits et services plus larges et plus efficaces", a-t-il ajouté.

Tofas est une coentreprise de Koc et Stellantis, qui a été formée en 2021 par la fusion du français PSA et de Fiat Chrysler.