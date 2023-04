Kodal Minerals achève le forage du projet Bougouni

Kodal Minerals PLC - Société d'exploration et de développement minéral axée sur le Mali - Achèvement de 41 forages à circulation inverse et de 18 forages au diamant dans le cadre du projet Bougouni, dans le sud du Mali. Les forages se sont concentrés sur le développement et l'extension du prospect Ngoualana et sur les forages d'exploration des prospects Kola, Bougouni Sud et Boumou. Au total, 3 406 échantillons ont été envoyés pour analyse en laboratoire et les premiers résultats d'analyse à haute teneur, allant jusqu'à 2,78 % d'oxyde de lithium, ont été obtenus pour des échantillons individuels. La société ajoute qu'elle maintient un dialogue régulier avec les principaux dirigeants de Hainan Mining concernant le développement du projet Bougouni et prévoit de passer rapidement à la phase de construction.

Bernard Aylward, directeur général de la société, a déclaré : "Les derniers sondages effectués sur le projet Bougouni continuent de mettre en évidence le potentiel d'expansion des ressources définies existantes ainsi que les perspectives supplémentaires à développer, étant donné que les récents sondages ont recoupé de larges zones de pegmatite sur toutes les perspectives et qu'elles restent toutes ouvertes dans l'axe et en profondeur."

Cours actuel de l'action : 0,42 pence

Variation sur 12 mois : + 54 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

