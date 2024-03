Kodal Minerals PLC - société d'exploration et d'exploitation minière centrée sur l'Afrique de l'Ouest - fait le point sur les activités de développement du projet et les progrès généraux réalisés dans le cadre de son projet de lithium Bougouni, dans le sud du Mali. Elle indique que Bougouni est en bonne voie pour commencer la production au quatrième trimestre, suite à la réalisation d'étapes clés au premier trimestre. Elle explique que le projet est entièrement financé et que toutes les autorisations sont en place, y compris les autorisations environnementales et sociales. Elle note que le plan de développement communautaire de Kodal a également été récemment approuvé par le ministère de l'Environnement du Mali. Il indique que les routes d'accès à la mine à ciel ouvert de Ngoualana et au site de traitement par séparation en milieu dense sont achevées par tous les temps. Le directeur général Bernard Aylward déclare : "Le premier trimestre de 2024 a été marqué par des progrès importants alors que nous poursuivons le développement de notre projet phare Bougouni Lithium." Il ajoute : "De manière significative, l'équipe a finalisé les négociations pour l'attribution d'un contrat minier. L'entrepreneur minier se mobilisera sur le site dans les semaines à venir et commencera les travaux de déblaiement du site au début du mois d'avril, ainsi que d'autres activités clés de mise en place du site."

Cours actuel de l'action : 0,46 pence

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.