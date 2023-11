Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Afrique de l'Ouest - déclare que l'estimation des ressources minérales JORC pour le projet Bougouni Lithium dans le sud du Mali a été mise à jour à 31,9 millions de tonnes à 1,1% d'oxyde de lithium, soit une augmentation de 40% par rapport à l'ERM de 2019 de 12,2 mt. "L'augmentation significative est spécifique aux gisements de Ngoualana et de Boumou suite aux programmes de forage achevés au début de 2023", indique-t-on. Et d'ajouter que la prochaine campagne de forage à Bougoni "débutera de manière imminente". Le directeur général Bernard Aylward déclare : "L'augmentation significative de la dotation en lithium de Bougouni est une étape supplémentaire pour devenir un producteur de spodumène ouest-africain de substance et d'envergure. Avec les résultats de la dernière campagne de forage qui ont fourni plus de 10mt de ressources, nous sommes impatients de mettre Bougouni en production à la fin de 2024, ainsi que d'accélérer le programme de forage pour inclure des forages de définition intercalaires et d'extension, et de découvrir d'autres découvertes dans notre vaste permis d'exploitation minière."

Cours actuel de l'action : 0,67 pence, en hausse de 1,0 %.

Variation sur 12 mois : multiplié par 0,29 pence

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.