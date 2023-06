Kodal obtient des résultats d'analyse positifs et prolonge son programme de financement

Kodal Minerals PLC - société d'exploration et de développement axée sur le lithium et l'or, dont le siège est à Londres - a déclaré mercredi que les résultats d'analyse finaux du projet de lithium Bougouni confirment une minéralisation à haute teneur avec des intersections supplémentaires à haute teneur minéralisée en lithium sur les prospects Boumou, Bougouni Sud et Ngoualana. Boumou est une cible prioritaire pour des forages supplémentaires afin d'étendre et de définir les corps de pegmatite et de permettre une nouvelle estimation des ressources. La société confirme également la prolongation jusqu'au 30 juin de la date limite pour l'achèvement du programme de financement annoncé le 19 janvier, convenu avec Kodal Mining UK Ltd, Hainan Mining Co Ltd et sa filiale britannique Xinmao Investment Co Ltd. Hainan avait accepté d'acquérir 51 % de Kodal Minerals pour un montant de 100 millions d'USD plus 17,75 millions d'USD de souscription d'actions à 0,5 pence par action. Le délai initial était fixé au 30 avril, mais il a été prolongé jusqu'au 31 mai. Les conditions non encore remplies comprennent le transfert de Bougouni à une nouvelle société minière malienne détenue par Kodal Mining.

Bernard Aylward, directeur général, déclare que toutes les parties "continuent à travailler ensemble pour finaliser toutes les conditions préalables à l'achèvement du programme de financement. Bien qu'il soit décevant que nous n'ayons pas encore finalisé ce processus... les parties restent engagées dans la transaction et travaillent ensemble sur les processus d'ingénierie préliminaire et de développement nécessaires pour s'assurer que nous passerons rapidement au développement dès la finalisation et la réception des fonds".

Cours actuel de l'action : 0,63 pence, en baisse de 0,9 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en hausse par rapport à 0,28 pence le 6 juin 2022

