(Alliance News) - Les actions de Kodal Minerals PLC ont bondi jeudi, après que la société ait annoncé qu'elle avait repoussé la date d'arrêt du financement du projet de lithium Bougouni.

Les actions de l'explorateur et développeur de minerais centré sur l'Afrique de l'Ouest ont augmenté de 17% à 0,50 pence chacune à Londres jeudi à la mi-journée. Au cours des 12 derniers mois, l'action a progressé de 68 %.

Kodal Minerals a déclaré que sa filiale Kodal Mining UK Ltd, Hainan Mining Co Ltd et la filiale de Hainan Xinmao Investment Co Ltd ont approuvé une extension du financement du projet de lithium Bougouni, initialement annoncé en janvier. La date limite a été repoussée du 31 août au 30 septembre.

En janvier, la société a déclaré qu'elle avait convenu d'un financement conditionnel de 117,8 millions d'USD. À l'époque, elle avait déclaré que ce programme permettrait de financer intégralement le développement et le démarrage de la production du projet de lithium de Bougouni au Mali et de soutenir un important programme d'exploration et de développement.

Jeudi, Kodal a déclaré qu'elle continuait à travailler avec le gouvernement malien pour finaliser la conformité restante qui complétera le financement. Elle a indiqué que toutes les approbations ont été obtenues du gouvernement chinois.

Elle a ajouté qu'elle avait également achevé l'enregistrement complet d'une nouvelle société minière, Le Mines de Lithium de Bougouni SA, qui est une filiale à 100 % de Kodal Mining UK.

Bernard Aylward, directeur général de Kodal Minerals, a déclaré : "Kodal et Hainan continuent de travailler ensemble pour finaliser la transaction et poursuivre les travaux de pré-développement afin de permettre une transition rapide vers la phase de construction lorsque la transaction de financement sera achevée".

