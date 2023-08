Kodal Minerals PLC - société d'exploration et de développement minier spécialisée dans le lithium et l'or en Afrique de l'Ouest - annonce un prépaiement conditionnel de 3,5 millions USD dans le cadre d'un plan de financement, annoncé en janvier, pour le projet Bougouni Lithium, convenu entre elle-même, Hainan Mining Co Ltd et Xinmao Investment Co Ltd, filiale à 100 % de Hainan incorporée au Royaume-Uni.

"Ce paiement anticipé n'ajoute pas de dilution supplémentaire pour nos actionnaires et confirme la confiance des deux parties dans leur capacité à finaliser le paquet de financement. Kodal et nos partenaires du groupe Hainan continuent à travailler ensemble pour faire avancer les plans de développement du projet Bougouni Lithium et travaillent dur pour finaliser cette transaction afin de permettre à la construction de commencer et à la mine d'entrer rapidement en production", a déclaré Bernard Aylward, directeur général de la société.

La société ajoute qu'elle continue à travailler avec le gouvernement du Mali pour finaliser la création d'une nouvelle société minière, Les Mines de Lithium de Bougouni SA, et lui transférer le permis d'exploitation.

Cours actuel de l'action : 0,51 pence, en hausse de 8,4 % à Londres jeudi matin

Variation sur 12 mois : + 84 %.

