Kodiak Gas Services, Inc. est un fournisseur de services de compression sous contrat dans la zone continentale des États-Unis, avec un parc d'environ 4,3 millions de chevaux-vapeur. La société gère ses activités par le biais de deux secteurs d'exploitation : Compression Operations et Other Services. Les opérations de compression consistent à exploiter des infrastructures de compression appartenant à la société et à ses clients, dans le cadre de contrats à revenus fixes, afin de permettre la production, la collecte et le transport de gaz naturel et de pétrole. Les autres services consistent en une gamme complète de services contractuels pour répondre aux besoins de ses clients, y compris la construction de stations, l'entretien et la révision, et d'autres offres auxiliaires basées sur le temps et le matériel. La société se concentre sur la fourniture de services contractuels de compression et de services connexes aux producteurs de pétrole et de gaz et aux clients du secteur intermédiaire dans les systèmes de collecte de gaz à haut volume, les installations de traitement, les applications d'extraction de gaz multipuits et les systèmes de transport de gaz naturel.

