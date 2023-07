Kodiak Sciences Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de thérapies transformatrices pour traiter les maladies rétiniennes à forte prévalence. La plateforme ABC (Antibody Biopolymer Conjugate) de la société utilise l'ingénierie moléculaire pour fusionner les domaines des thérapies basées sur les anticorps et sur la chimie. Son principal produit candidat, le KSI-301, est un anticorps biopolymère conjugué anti-VEGF en cours de développement pour le traitement des maladies vasculaires rétiniennes, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une cause majeure de cécité chez les patients âgés, et les maladies oculaires diabétiques, une cause majeure de cécité chez les patients en âge de travailler. La société s'est appuyée sur sa plateforme ABC pour construire un pipeline de produits candidats à différents stades de développement, dont le KSI-501, une molécule bioconjuguée à double inhibiteur Trap-Antibody-Fusion, conçue pour cibler l'inflammation simultanée et l'angiogenèse anormale observées dans la pathogenèse des maladies vasculaires rétiniennes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale