Kodiak Sciences Inc. est une société biopharmaceutique. La société a développé une plateforme technologique pour les médicaments rétiniens. La société est engagée dans la prévention et le traitement des principales causes de cécité en développant et en commercialisant des thérapies de nouvelle génération pour les maladies rétiniennes chroniques à forte prévalence. La plateforme ABC de la société utilise l'ingénierie moléculaire pour fusionner les domaines des thérapies basées sur les anticorps et les thérapies basées sur la chimie. Le produit candidat de la société, le tarcocimab, est un nouveau conjugué biopolymère d'anticorps anti-facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (anti-VEGF) en cours de développement pour le traitement des maladies vasculaires rétiniennes, notamment les maladies oculaires diabétiques, cause de cécité chez les patients en âge de travailler dans les pays développés, et la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge, cause de cécité chez les patients âgés. Le KSI-501 est un anticorps biopolymère conjugué à un double inhibiteur ciblant à la fois le VEGF (VEGF-trap) et l'IL-6 (anticorps anti-IL-6) pour le traitement des maladies rétiniennes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale