Koenig & Bauer AG (KBA) est un fabricant de presses à imprimer basé en Allemagne, agissant en tant que société mère du groupe Koenig & Bauer. La société, ainsi que les sociétés de son groupe, opèrent dans deux secteurs d'activité : les presses à bobines et les presses spéciales, et les presses offset à feuilles. Le secteur d'activité des presses à bobines et des presses spéciales comprend les presses à journaux, les presses commerciales, les presses numériques, les presses à billets de banque et les presses de sécurité, les systèmes de codage industriel, ainsi que les presses pour la décoration directe du verre et des emballages flexibles. Le secteur d'activité des presses offset à feuilles comprend les presses commerciales, les presses à livres, les presses à affiches, les presses d'emballage et les presses pour la décoration des métaux, ainsi que les presses pour l'impression de films et de dispositifs de stockage de données électroniques. La société dispose de 11 sites de production européens en Allemagne, en Autriche, en Italie et en République tchèque. L'usine principale de la société est située à Wurzburg, l'usine affiliée à Trennfeld et l'usine offset à feuilles à Radebeul.

Secteur Machines et équipements industriels