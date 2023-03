Rebond du marché automobile allemand en février, tiré par les SUV

Berlin (awp/afp) - Les ventes de voiture neuves ont progressé de 2,8% en Allemagne en février sur un an, compensant le mauvais démarrage de l'année sur un marché automobile qui reste au ralenti par rapport aux années d'avant crise, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Au total, 206.200 voitures neuves ont été immatriculées le mois dernier après le coup de frein de janvier qui avait connu un recul quasi équivalent, mettant fin à cinq mois de hausse d'affilée, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Le rebond de février est marqué par une nette disparité entre les voitures neuves achetées par les professionnels (entreprises, loueurs etc...) dont le nombre progresse de 6,5% sur un an tandis que les immatriculations privées reculent de 4,1% dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat lié à l'inflation.

"Le début d'année négatif de janvier a été compensé" mais "par rapport à l'année 2019, qui a précédé la crise, le marché allemand des voitures particulières reste nettement à la traîne", avec des nouvelles immatriculations inférieures de 23% par rapport à la même période il y a quatre ans, a commenté la fédération des constructeurs automobiles allemands (VDA).

Près de 30% des nouvelles immatriculations ont été enregistrées par le segment des SUV, en hausse de 11,5% sur un an.

Les nouvelles immatriculations de voitures purement électriques ont augmenté de près de 15% en février sur un an, pour atteindre 32.475 ventes, loin du record de 104.325 unités écoulées en décembre 2022.

Conséquence de la fin des aides à l'achat pour les hybrides rechargeables, cette catégorie de véhicules a vu ses ventes reculer de 45% sur un an.

Côté marques allemandes, Porsche et Mercedes affichent les hausses les plus importantes sur un an (respectivement 36,9% et 11,6%) mais Volkswagen a la part de marché la plus importante, avec 19,2%.

Pour l'ensemble des constructeurs allemands, pilier de l'économie du pays, les prises de commande par la clientèle nationale sont en baisse de 37% sur un an en février.

Le niveau de production en Allemagne "reste encore significativement inférieur au niveau d'avant la crise", souligne la VDA.

Tesla affiche la plus forte progression chez les constructeurs étrangers, soit près de 30%, devant Peugeot et Dacia.

En 2023, le marché automobile allemand devrait rester encore sous son niveau de 2019 et ne pas faire mieux qu'une croissance à un chiffre, selon les analystes de EY.

"La disponibilité des semi-conducteurs et d'autres produits intermédiaires reste un problème" pour le marché automobile, selon EY, tout comme la faiblesse de la conjoncture et la baisse du pouvoir d'achat.

afp/rp