BERLIN (dpa-AFX) - La proportion de femmes dans les conseils d'administration des entreprises allemandes n'a jamais été aussi élevée, selon une récente étude. En mai 2024, 37,3% des postes des conseils de surveillance des 180 groupes étudiés étaient occupés par des femmes, un chiffre jamais atteint dans l'histoire des entreprises du Dax. C'est ce que révèle l'indice Women on Board de l'organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar), qui sera publié lundi et dont l'agence dpa a obtenu une copie.

L'étude a porté sur les entreprises de la famille Dax ainsi que sur d'autres entreprises cotées en bourse et codéterminées paritairement. Le taux de femmes dans les conseils d'administration des 180 groupes était de 35,3% en 2023. Dans les conseils d'administration, les entreprises ont atteint une proportion de femmes de 19,3 pour cent, soit un point de plus que l'année précédente.

Fidar a souligné que l'étude reflétait l'état des nominations en mai 2024. En juin et juillet, six femmes cadres ont été ajoutées aux conseils d'administration. Cependant, la plupart des entreprises sont encore loin de la parité dans les conseils d'administration.

Un quota de 30 % pour les conseils d'administration depuis 2016

Depuis quelques années, il existe des dispositions légales concernant la proportion de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Un quota obligatoire de 30 pour cent de femmes dans les conseils de surveillance est en vigueur depuis 2016 et concerne 104 des 180 entreprises considérées, selon Fidar. Depuis l'été 2022, les entreprises dont les conseils d'administration comptent plus de trois membres doivent en outre compter au moins une femme et un homme (obligation de participation minimale). Jusqu'à présent, la loi ne prévoit toutefois cette obligation que pour les entreprises cotées en bourse et les entreprises paritaires de plus de 2.000 salariés. Selon Fidar, cela concerne 65 des groupes étudiés.

La grande majorité d'entre elles remplissent les conditions relatives aux conseils d'administration. Seuls trois groupes ne comptent aucune femme dans leur conseil d'administration, malgré l'obligation : Koenig & Bauer, Südzucker et Wüstenrot & Württembergische. Interrogée par l'agence allemande dpa, une porte-parole du groupe Wüstenrot & Württembergische a fait savoir que le conseil d'administration ne comptait plus que trois personnes. De ce fait, l'obligation de participation minimale ne s'appliquerait plus. Un porte-parole de Südzucker a déclaré : "Notre conseil d'administration actuel se compose de quatre hommes. Fin janvier 2024, notre directrice, Helen Arnold, a quitté le conseil d'administration". Le porte-parole a simplement laissé entendre que le groupe avait l'intention de pourvoir le poste par une femme prochainement. Koenig & Bauer affirme vouloir faire de même à l'avenir.

Plus d'un tiers n'ont pas de femme au conseil d'administration

Selon Fidar, 65 des entreprises étudiées ne comptaient aucune femme dans leur conseil d'administration, contre 71 l'année précédente. L'organisation déplore qu'un grand nombre de ces entreprises se fixent encore pour objectif d'atteindre un taux de femmes de "zéro".

Les auteurs de l'étude constatent un effet significatif des règles légales. Depuis que les conseils d'administration sont devenus obligatoires en 2022, la proportion moyenne de femmes dans les conseils d'administration a augmenté de 4,6 points de pourcentage pour atteindre près de 20 %. En revanche, dans les 76 entreprises non soumises aux quotas, la proportion stagne à 14,9%.

L'organisation demande donc depuis longtemps que les quotas soient étendus à beaucoup plus d'entreprises. "Si les entreprises ne s'engagent pas davantage, le législateur doit agir", a souligné Anja Seng, présidente de Fidar. Selon elle, il est impossible d'atteindre la parité au rythme actuel et avec des règles de quotas qui ne s'appliquent qu'à une centaine d'entreprises.